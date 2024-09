Hospital da Misericórdia de Anadia disponível para alargar acordos com SNS

Durante a visita a Anadia, realizada no passado dia 13, ao Centro de Saúde de Anadia e o Hospital José Luciano de Castro, a Ministra da Saúde reiterou disponibilidade para reforçar respostas no âmbito do SNS.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, visitou, na passada sexta-feira, dia 13 de setembro, o Centro de Saúde de Anadia e o Hospital José Luciano de Castro.

Em nota à comunicação social, a Câmara Municipal de Anadia refere que a visita foi acompanhada pela presidente do Município, Teresa Cardoso, por vereadores e pela equipa da ULS – Unidade Local de Saúde de Aveiro, presidida por Margarida França.

Decorrido um ano após a inauguração da requalificação do Centro de Saúde de Anadia, Ana Paula Martins teve a oportunidade de conhecer as instalações e trocar informações com os profissionais de saúde das diversas valências, inteirando-se assim de algumas das necessidades e também das boas práticas implementadas nesta Unidade.

Hospital da Misericórdia quer alargar acordos com o SNS

A visita ao Hospital José Luciano de Castro, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Anadia (SCMA), ficou marcada pelo descerramento de uma placa alusiva ao momento.

Sem a presença da comunicação social, a Ministra da Saúde teve a oportunidade de visitar as instalações e as várias valências a que se seguiu uma reunião de trabalho, onde foram dados a conhecer os cuidados que o Hospital presta à população, os acordos que tem com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que se desejam ser alargados em número de especialidades e de atos, bem como a criação de uma possível resposta de Serviço de Atendimento Permanente.

Na nota do município é avançado também que a Mesa Administrativa da SCMA deu ainda a conhecer o que já realizou e o que perspetiva para o futuro desta Unidade de Saúde.

“A ministra da Saúde mostrou-se bastante agradada com as instalações e as condições de trabalho, tanto do Centro de Saúde de Anadia como do Hospital José Luciano de Castro, assim como com as propostas e com a disponibilidade e a capacidade do Hospital, no sentido de poder alargar os acordos que existem.

Ana Paula Martins reiterou ainda a sua disponibilidade e a do Governo de reforçarem as respostas dadas pelo SNS, dando prioridade, além do setor público, ao setor social”, lê-se na nota enviada à redação.

Recorde-se que, em julho, a presidente da Câmara de Anadia, Teresa Cardoso, esteve reunida, em Lisboa, com a ministra da Saúde, onde deu a conhecer as preocupações e apreensões do Município, relativamente a esta área.

Na ocasião, defendeu ainda a criação de um Serviço de Atendimento Permanente que, no seu entender, “permitirá dar uma resposta mais próxima e imediata às necessidades da população anadiense”.