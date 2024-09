Município de Anadia assinala aniversário do CAR e reconhece Mérito Desportivo

Evento terá lugar no Centro de Alto Rendimento, em Sangalhos, e vai homenagear associações, atletas e personalidades ligadas ao desporto local, mas também atletas e entidades que, ao longo destes anos, contribuíram para o engrandecimento e projeção do CAR, a nível nacional e internacional.

O Município de Anadia vai promover, no próximo dia 21 de setembro, a cerimónia de reconhecimento e entrega das distinções do Mérito Desportivo e a comemoração dos 15 anos do Centro de Alto Rendimento (CAR) – Velódromo Nacional de Anadia, numa sessão que vai decorrer no Centro de Alto Rendimento, em Sangalhos.

A homenagem a associações, atletas e personalidades ligadas ao desporto tem como intuito reconhecer os feitos alcançados na época desportiva transata, entre 1 de setembro de 2023 e 31 de agosto de 2024, destacando também o trabalho realizado em prol do desporto.

A distinção do Mérito Desportivo será feita a três níveis: Coletivo, Individual e Sentir Anadia – Contributo para o Movimento Desportivo Concelhio, dentro de critérios tecnicamente estabelecidos para o efeito.

No âmbito do 15.º aniversário do CAR, o Município irá distinguir os atletas e entidades que, de forma direta ou indireta, contribuíram, ao longo destes anos, para o engrandecimento e projeção do CAR, a nível nacional e internacional, levando assim bem longe o nome de Anadia, da região e do país.

Recorde-se que o CAR foi inaugurado a 11 de setembro de 2009, completando assim 15 anos de grande atividade ao serviço do desporto de alta competição. Ao longo deste período, o Velódromo Nacional assistiu ao surgimento de novos campeões e ao trabalho de base para o desenvolvimento de talentos. Pelo Centro de Alto Rendimento têm também passado grandes nomes do ciclismo internacional, bem como atletas medalhados de outras modalidades, nomeadamente da ginástica e judo, durante as competições internacionais ali realizadas, assim como em estágios de preparação para os maiores eventos internacionais.

Desde a sua inauguração, o ciclismo português conquistou um vasto conjunto de medalhas em grandes competições internacionais, nomeadamente Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo e da Europa em Juniores, Sub23 e Masters, e outras competições europeias, nas vertentes de pista, estrada, BTT e paraciclismo.

Desde 2009, foi visitado por atletas oriundos de 80 países, sendo o ano de referência 2023, com 67 nacionalidades diferentes. Anadia foi a primeira cidade a receber três campeonatos europeus de ciclismo, de diferentes disciplinas, em 2022, servindo de ensaio para a organização dos Campeonatos do Mundo de Ciclismo de Glasgow em 2023, a 1.ª edição multidisciplinar dos Mundiais da União Ciclista Internacional (UCI).

Em 2019, o CAR de Anadia ganha um novo impulso com a atribuição, por parte da UCI, do estatuto de Centro Continental de Ciclismo ao Centro de Alto Rendimento de Anadia, passando assim o Centro Mundial de Ciclismo a ter em Anadia o primeiro Centro Satélite na Europa. Esta distinção significa que o conjunto de valências desportivas do CAR Anadia para esta modalidade – Velódromo, Pista de BMX, Pista de XCO e Centro de Controlo e Avaliação de Treino Desportivo (CCATD) – reúne, na Europa, todas as condições para ser sinalizado como centro de estágios para ciclistas de todo o mundo.

No decorrer do presente ano, estagiaram no CAR Anadia, na preparação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, as seleções de ciclismo de Portugal, França, Espanha, Polónia, Áustria, Israel, México, Colômbia, Chile, Austrália e Nova Zelândia; em ginástica a Espanha, a Alemanha, a Geórgia e a Bielorrússia; em esgrima a seleção de França. Destes estágios pré-olímpicos, resultaram 22 atletas medalhados num total de 26 medalhas atribuídas nos Jogos Olímpicos Paris 2024 (8 de Ouro + 7 de Prata + 11 de Bronze). Destaque para as medalhas conquistadas pelos ciclistas portugueses Iúri Leitão (Ouro e Prata) e Rui Oliveira (Ouro) em ciclismo. Dos estágios pré-olímpicos para os Jogos Paralímpicos Paris 2024, resultaram 15 medalhas (4 ouro, 6 prata e 5 bronze). Portugal alcançou duas medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

O CAR de Anadia acolhe as modalidades de Ciclismo, Judo, Ginástica, Esgrima e Pentatlo Moderno.