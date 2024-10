Oiã Sunset brindado com dia de sol e 700 visitantes

O Oiã Sunset, organizado pela Junta de Freguesia de Oiã, no passado sábado, “superou todas as expectativas e bateu recordes de visitantes, sendo neste momento uma referência na região”. O presidente da Junta, Bruno Seabra, demonstrou, a JB, a sua satisfação por, “mais uma vez, se elevar o nome de Oiã no panorama regional e nacional”.

Para além da valorização da atividade primária, com a presença de 20 produtores de vinhos e espumantes, e da “dinâmica económica que o evento originou na restauração e no alojamento local”, Bruno Seabra destaca ainda o cariz solidário da iniciativa, uma vez que parte da receita reverteu a favor dos Bombeiros de Oliveira do Bairro.

Brindados por um dia de sol e temperatura amena, os visitantes foram chegando ao edifício da Junta de Freguesia, cujo piso inferior se apresentava bem diferente do habitual, ornamentado com plantas e barricas e preenchido de esplanadas e expositores de espumante, tasquinhas de leitão e rojões. Animação infantil, uma exposição de pintura e o muito procurado balão de ar quente foram “ingredientes” extra a juntar à festa.

O presidente da Junta destaca a adesão dos produtores da região que, “mesmo entre vindimas, não quiseram ficar de fora deste evento, ocupando os 20 expositores”. Estiveram presentes 17 produtores da região (seis dos quais do concelho de Oliveira do Bairro; e 11 de concelhos vizinhos), um da região de Lisboa e dois internacionais, permitindo que esta fosse “uma das mais alargadas mostras vínicas da região Centro”.

Com tamanha atração, “as pessoas aderiram em massa, tendo sido mais de 700 os visitantes ao longo da tarde e noite” e que, para além de se divertirem, contribuíram para a angariação de fundos para os Bombeiros de Oliveira do Bairro. “Foi um crescimento digno de relevo, em apenas duas edições”, frisou o autarca oianense.

A acompanhar a dinâmica das provas de espumantes, e porque o dia era também dedicado à cultura e à gastronomia, os Back To Amy encantaram no palco com as suas músicas de tributo a Amy Winehouse.

Numa das salas paralelas ao evento, encontrava-se a exposição de pintura 23º27´N (curadoria PROMOB), da autoria de Alexandra Abrunhosa, Ana Costa e Graciete Ramos.

Durante a tarde, o sommelier Paulo Vale encheu a sala, mostrando a sua arte na degustação de alguns espumantes. Houve ainda um workshop sobre espumante com Paulo Dalton e, ao fim da tarde, showcooking com o Chef Tiago Mota, que surpreendeu a todos com o seu “toque de magia”, dando vida a peixes inanimados. No exterior, as Confrarias do Leitão e dos Rojões da Bairrada iam mostrando, com as suas iguarias, o que de melhor temos na região.

A noite trouxe a experiência no balão de ar quente, com extraordinária adesão. Mais tarde, iniciou-se a Noite Branca no terraço, com o DJ André Cardoso a animar os presentes com êxitos dos anos 80, 90 e 2000.

“A marca Oiã está a crescer e a trazer valor à freguesia. É um caminho longo para o sucesso, mas é este o caminho”, realçou Bruno Seabra, agradecendo aos produtores, patrocinadores, colaboradores “e a todos os que nos visitaram”.