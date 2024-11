“Águeda é Natal” a partir do próximo sábado

O Maior Pai Natal do Mundo e o menor, as iluminações e a animação de rua fazem de Águeda um palco mágico, com atividades entre 16 de novembro e 12 de janeiro.

Águeda já está pronta para celebrar um dos períodos mais mágicos do ano. “O Águeda é Natal”, que transforma Águeda num verdadeiro conto de Natal, está pronto para receber os milhares de visitantes de todo o mundo, num evento que vai decorrer ao longo de 57 dias (de 16 de novembro a 12 de janeiro). As preparações estão espalhadas pela cidade, as ruas já exibem as suas decorações e as luzes de Natal acendem-se no próximo sábado, dia 16 de novembro, numa cerimónia simbólica, às 18h, junto ao Maior Pai Natal do Mundo.

“A criatividade e a capacidade de surpreender não têm limites em Águeda, com as decorações, as muitas atrações e a programação que atraem milhares de pessoas de todo o mundo, que vêm até nós para ver as ruas mais bonitas do mundo e as iluminações que transmitem a magia dos dias felizes”, afirmou Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda.

Espaços encantados, iluminações e decorações, animação cultural e desportiva e os famosos e acolhedores guarda-chuvas são algumas das atrações do “Águeda é Natal”, que promete iluminar de alegria e encanto a cidade até ao dia 12 de janeiro.

“Águeda já se posicionou como um roteiro turístico obrigatório também nesta altura do ano, atraindo visitantes de várias latitudes, nacionais e internacionais”, acrescentou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, com o pelouro da cultura e turismo, que salientou ainda que este evento é uma “aposta estratégica do Município que, simultaneamente, promove o nosso território e dinamiza toda a cidade”.

O evento mais mágico do ano inicia no próximo sábado, dia 16 de novembro, às 16h30, com uma Parada de Natal, a que se seguirá o simbólico e sempre tão aguardado momento do acender das luzes, no Largo 1.º de Maio.

Este que já se tornou um dos ícones e atração do Natal em Águeda continuará a exibir a sua grandeza, conferida pelo Guiness Book of Records, com os cerca de 21 metros de altura e iluminado com mais de 250 mil led’s.

A par deste, Águeda volta a apresentar, no Posto de Turismo (de terça a sexta-feira, das 10 às 13h e das 14h30 às 20h; e aos sábados e domingos, das 10 às 20h), a nano estrutura do artista Willard Wigan, que criou um Pai Natal que cabe no buraco de uma agulha e que só pode ser visualizado através de microscópio.

Boneco de neve gigante

Todos os anos, a decoração das ruas da cidade é diferente e surpreendente. Este ano, uma das grandes novidades é uma instalação em forma de boneco de neve gigante na alta da cidade, junto à Escola Secundária Marques de Castilho, com o tamanho do Pai Natal e que, “certamente, irá trazer mais visitantes a Águeda e a esta zona em particular”, continuou Edson Santos, salientando que esta aposta demonstra “um centro urbano amplo e dinâmico”.

“Com este evento promovemos o comércio, a restauração e hotelaria, assim como a circulação de visitantes e a dinamização de toda a cidade como zonas de fruição urbana”, frisou o vice-presidente da CMA.

O Município continua a apostar no Mercadinho de Natal (com espaços para o artesanato) e diversos equipamentos de diversão infantil, que terão uma nova distribuição que permitirá uma melhor fruição do espaço pelos mais novos. Haverá ainda, como habitual, uma área de alimentação.

Programação cultural e apoio ao comércio

Durante todo o período do evento, está previsto um vasto programa cultural e atividades para todos os gostos e públicos, nos equipamentos municipais (como a BMMA – Biblioteca Municipal Manuel Alegre, o CAA – Centro de Artes de Águeda e a Incubadora Cultural de Águeda – InCA) e nas várias artérias da cidade, nomeadamente na Praça 1.º de Maio, no Parque de Alta Vila e ruas da cidade.

O salão de chá do Parque Municipal de Alta Vila vai exibir, entre 1 de dezembro e até 12 de janeiro, uma exposição de presépios, que poderá ser visitada às sextas-feiras (das 18 às 21h) e aos sábados e domingos (das 10 às 20h).

A programação envolve a parceria com vários grupos e coletividades do concelho, proporcionando atividades musicais (espetáculos e concertos intimistas), teatrais e outros espetáculos performativos (entre os quais circenses), workshops e oficinas (nomeadamente para confeção de doces tradicionais desta época natalícia) e ainda histórias contadas.

Destaque para as Jornadas Internacionais de Turismo, agendadas para os dias 21 e 22 de novembro, no CAA, que este ano terá como tema “Turismo: tudo sobre criar memórias” e que abordará diversas vertentes ligadas ao setor.

De entre a programação há também atividade circense, com dois espetáculos de Rui Paixão, que traz o seu “Furo Lento”, nos dias 22 e 23 de novembro (antigo Instituto da Vinha e do Vinho, sempre às 18h30), assim como três espetáculos integrados no CIRCUSFEST e que irão decorrer no Centro de Artes de Águeda: “Desnuda” (13 de dezembro, às 21h30); “Rojo Estandár” (14 de dezembro, às 11h) e “Suspensión” (14 de dezembro, às 21h30).

Corrida de Reis e Comboio Histórico do Vouga

A programação de Natal termina, no dia 12 de janeiro, com uma corrida e caminhada de “Reis”, a partir das 9h, com partida do antigo IVV e que será dinamizada pelo Centro Municipal de Marca e Corrida de Águeda.

De referir ainda que o Comboio Histórico do Vouga voltará a exibir toda a sua beleza e características únicas, numa autêntica viagem no tempo, percorrendo a única linha de via estreita em funcionamento no nosso país. Ao todo, estão previstas 7 viagens (a iniciar este sábado, 16 de novembro), que incluem um programa de animação, uma mostra de produtos regionais e uma visita ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga.