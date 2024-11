“Aldeia do Rodolfo”, em Anadia, vai integrar pista de gelo natural

O Parque Urbano voltará a ser o epicentro da quadra natalícia na cidade de Anadia, transformando-se por completo numa verdadeira aldeia encantada.

A magia do Natal vai estar presente na “Aldeia do Rodolfo” que regressa a este espaço e terá, este ano, como grande atrativo, uma pista de gelo natural com cerca de 200 metros.

As novidades para esta quadra festiva foram reveladas pelo município de Anadia, na passada quinta-feira, numa altura em que se afinam pormenores do vastíssimo programa, que integrará ainda a Parada de Natal, Comboio de Natal, Mercadinho de Natal, Máquina de neve, Túnel iluminado, Casa do Pai Natal, Mini aldeia de Natal, Carrossel parisiense, animação diária, Passeio cicloturístico de Pais Natais entre muitas outras atividades que animarão o concelho nesta quadra.

Estes e outros atrativos, que não vão deixar ninguém indiferente, pretendem dinamizar a cidade durante a quadra festiva e trazer ao concelho muitos visitantes.

A Aldeia será “guardada” à entrada, por um enorme Rodolfo – personagem central da aldeia – de quatro metros de altura. As portas abrem no dia 30 de novembro e vão manter-se em funcionamento até ao dia 6 de janeiro.

Ana Castanheira, técnica superior da Câmara Municipal de Anadia, deu nota de alguns pormenores que marcam a edição deste ano e da programação que o município está a preparar para a quadra, compreendida entre o dia 30 de novembro e o dia 6 de janeiro.

No dia 30, a animação arranca com a já habitual Parada de Natal marcada para as 15h, no centro da cidade.

Na “Aldeia do Rodolfo”, o destaque vai ainda para o Mercadinho de Natal, onde várias casinhas, exploradas por comerciantes, desafiam os visitantes a comprar artigos de artesanato, bem como algumas das delícias típicas da quadra e que irá funcionar num espaço adjacente à pista de gelo. Ali, um palco terá animação, aos fins de semana, a cargo das associações do concelho. No exterior, haverá street food e venda ambulante. Este espaço irá funcionar de segunda a quinta-feira, das 14h às 20h; às sextas-feiras das 14h às 22h; sábados, das 11h às 22h e domingos, das 11h às 20h. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o espaço funcionará em horário reduzido, das 11h às 18h e nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, das 14 às 18h.

Dentro da “Aldeia do Rodolfo” existirá ainda uma “mini aldeia” para os mais pequeninos, mas também a Globolândia, uma tenda que tem a forma de um globo, onde estará a Casa do Pai Natal e vários espaços de diversão infantil.

Concertos de Natal e de Ano Novo

Regressam também a Gala de Natal e o Concerto de Ano Novo ao Pavilhão de Desportos de Anadia.

A Gala de Natal, num desafio realizado pelo Município de Anadia às associações culturais do concelho, terá duas sessões (30 de novembro e 7 de dezembro), com início às 21h. Em palco vão estar as diversas associações, por forma a que todas possam atuar, sem tornar os espetáculos demasiado longos.

A entrada é livre, mediante apresentação de bilhete gratuito, que pode ser levantado no Cineteatro Anadia e no Posto de Turismo da Curia.

As festividades da quadra natalícia terminam no dia 11 de janeiro, com o Concerto de Ano Novo, pelas 21h. O espetáculo musical é protagonizado por grupos corais Stella Maris e da Bairrada, e a Orquestra Ligeira de Anadia. A entrada é livre, mediante apresentação de bilhete gratuito, que pode ser levantado naqueles mesmos locais.