Multidão celebra chegada da quadra natalícia a Águeda

“Águeda é Natal” durante 57 dias, de muita magia, com toda a atenção voltada para o Maior Pai Natal do Mundo e para o menor, para as iluminações e animação espalhadas pelas ruas, assim como para o novo boneco de neve gigante instalado junto à Escola Secundária Marques de Castilho.

Um mar de gente assistiu, na tarde do último sábado, dia 16 de novembro, à inauguração do “Águeda é Natal”. Com São Pedro a ajudar à festa, proporcionando uma tarde de verão, todos os caminhos foram dar a Águeda, tornando a cidade praticamente intransitável.

Uma multidão assistiu à já tradicional Parada de Natal, que começou junto ao edifício dos Paços do Concelho e foi-se deslocando até ao Largo 1.º de Maio, onde, pelas 18h, o momento mais aguardado aconteceu, com o acender das iluminações de Natal, ao lado do Maior Pai Natal do Mundo.

Entre a contagem decrescente, o acender de milhares de luzinhas e a neve artificial que caía no recinto, a euforia era total. A alegria na cara de miúdos e graúdos não passava despercebida.

A animação começara, porém, quase duas horas antes, com a Parada de Natal. Num cortejo repleto de figuras do imaginário infantil, a música, os malabaristas e os equilibristas fizeram as delícias de todos os que encheram por completo as ruas do centro da cidade. Mas era o Pai Natal, a figura aguardada com maior ansiedade.

“Mãe, vês como Ele existe!”, esta expressão de contentamento e admiração de uma criança é apenas um exemplo de muitas outras que se ouviam ao longo do trajeto. O entusiasmo e a alegria aumentavam à medida que a Parada se aproximava do Largo 1.º de Maio. A euforia era total, numa cidade transformada num autêntico conto de Natal e que assim permanecerá até ao dia 12 de janeiro.

Serão 57 dias de magia, com toda a atenção voltada para o Maior Pai Natal do Mundo e para o menor, mas também para as iluminações e a animação espalhadas pelas ruas, sem esquecer o boneco de neve gigante instalado na alta da cidade, junto à Escola Secundária Marques de Castilho. Águeda tem ainda para oferecer por estes dias, o Mercadinho de Natal (com espaços para o artesanato) e diversos equipamentos de diversão infantil, bem como a habitual área de alimentação.

Avalanche de pessoas

Ciente de que ano após ano, a cidade recebe mais gente nesta quadra festiva, o autarca Jorge Almeida acredita que a chave para este sucesso reside no facto de “todos os anos existirem mais novidades e surpresas”, que não deixam ninguém indiferente. Uma cidade que se transforma durante quase dois meses num palco onde a magia e o encantamento comandam os dias. Por isso, agradeceu a todas as equipas que colaboraram na montagem desta festa “porque o que aqui está é grandioso”, dando ainda nota da beleza do Comboio do Vouga, agora “lindíssimo, vestido na versão de Natal”.

Visivelmente agradado com o que disse ser uma “avalanche descomunal de pessoas” , o edil aguedense que, juntamente com todo o executivo, participou na Parada de Natal, reconheceu ficar “sem palavras” perante “os sorrisos felizes de tantas crianças e que não têm preço”, constatou.

Aos jornalistas admitiu que são, efetivamente, “os grandes eventos” que trazem tanta gente à cidade, recordando que, ainda há bem poucos anos, Águeda não tinha nenhum atrativo turístico, sendo agora uma referência, conquistando prémios internacionais, à escala mundial.

“Nada disto seria possível se as pessoas não gostassem, não viessem, não tirassem fotografias ou não passassem a palavra”, frisou. Por isso, o investimento aproximado de 500 mil euros é inteiramente justificado, já que o objetivo é trazer mais gente a Águeda e ao comércio local. “Queremos que venha muita gente, que se sintam felizes, que cuidem deste espaço que é de todos e que passem a palavra, porque aqui há algo de muito bonito e grandioso”, concluiu.

Águeda no roteiro turístico

Também Edson Santos, vice-presidente da autarquia, acredita que o número de visitantes não pára de crescer a cada ano, sublinhando que os sorrisos nas caras das pessoas espelham “o trabalho fantástico que estamos a fazer”, no sentido de lhes dar “uma mensagem de esperança e de um futuro melhor”, algo que todos desejam.

Quanto ao investimento realizado pelo Município, destaca ser “importante para o comércio tradicional” que, por esta altura, ganha uma nova dinâmica. “Queremos que as pessoas venham, com calma, se sintam bem e que usufruam de tudo o que temos para oferecer no nosso comércio tradicional”, frisou, orgulhoso do trabalho realizado e que é para continuar.

Edson Santos admite ainda que “é sempre uma novidade vir a Águeda no Natal, porque as instalações nas ruas são sempre diferentes.” Este ano, o grande boneco de neve veio trazer uma dinâmica diferente ao alto da cidade, assim como é notório que todos os anos as decorações de Natal chegam a mais ruas, também elas cada vez mais bonitas.

Visivelmente agradado com o banho de multidão, o vice de Águeda defende que, neste momento, as cidades precisam de oferecer algo à população e visitantes, sendo o Agitágueda o grande evento de verão e o Natal o grande evento de inverno, tendo estes dois eventos já posicionado Águeda no roteiro turístico obrigatório de muitas famílias e visitantes de várias latitudes.

Vasto programa

Durante a quadra, está previsto um vasto programa cultural e atividades para todos os gostos e públicos, nos equipamentos municipais e nas várias artérias da cidade. De referir ainda que o Comboio Histórico do Vouga voltou a exibir toda a sua beleza e características únicas.

Milhares de luzes cintilantes adornam, este ano, o comboio, cuja edição de Natal promete proporcionar uma viagem ainda mais inesquecível a miúdos e graúdos. De resto, este é o primeiro ano em que o comboio circula decorado com iluminação exterior alusiva à quadra festiva.

No dia em que se acenderam as luzes de Natal na cidade de Águeda, foi realizada uma viagem de apresentação, onde o Pai Natal e as renas marcaram presença, sendo que os olhos das crianças que embarcaram neste verdadeiro comboio natalício brilharam de alegria. No total, estão previstas sete viagens, aos sábados, entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, sendo a primeira viagem realizada a 23 de novembro. Os bilhetes já estão à venda.