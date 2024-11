Pré-Black Friday quer impulsionar comércio local em Anadia

A Pré-Black Friday chega a Anadia nos próximos dias 22 e 23 de novembro (sexta-feira e sábado), promovido pela marca “Viver Anadia”, que resulta do projeto Bairro Comercial Digital – Anadia Digita@ll, um consórcio do Município de Anadia e da ACIB (Associação Comercial e Industrial da Bairrada).

Às habituais promoções exclusivas e antecipadas inerentes à campanha e que podem ir até aos 70%, juntam-se a animação de rua e muitas outras surpresas que vão percorrer as artérias da cidade e das freguesias que aderiram.

Uma iniciativa inédita, que conta com 55 comércios e serviços aderentes e visa não só apoiar e promover o comércio local, como atrair mais consumidores a Anadia, difenciando a cidade de outros locais, numa lógica de evitar a competição direta com o dia 29 de novembro (data da Black-Friday).

Paralelamente, pretende-se criar uma identidade própria para o evento, sem esquecer a vontade de incentivar o trabalho em rede e de cooperação entre os lojistas e a comunidade local.

Iluminações de Natal

A somar a tudo isto, na sexta-feira, pelas 18h, vão acender-se as iluminações natalícias. Um momento especial que anuncia a chegada da quadra festiva.

Estas e outras novidades foram anunciadas pelo vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Sampaio, durante a conferência de imprensa realizada no Museu do Vinho, no passado dia 7 de novembro.

“O desafio surge do diálogo com o comércio local numa das reuniões dinamizadas pelo Anadia Digit@ll”, acrescentou sobre esta ação que antecipa a Black-friday neste município. Dois dias em que o comércio local tradicional estará com horário alargado – das 10 às 19h – num ambiente de festa.

“Queremos que o comércio local se una e nesta lógica de uma ação concertada; que falem todos a uma só voz e que se consiga trazer as pessoas a Anadia e que aqui façam as suas compras de Natal, no comércio local”, frisou o autarca, destacando ainda que, desta forma, ao realizarem as compras na cidade, nas freguesias do concelho, evitam-se deslocações para outros locais, fora do concelho.

Segundo vincou, “o município dedicou o próximo ano e meio e mais de 1.3 milhões de euros ao apoio ao comércio local”, uma aposta que o vice-presidente anadiense acredita ser uma alavanca para o setor.

Dois dias que prometem muita agitação, “trazendo as pessoas para a rua e para o nosso comércio local”, destacou, dando nota de que os momentos musicais, o teatro, os espetáculo de fogo, o bailado – Dance with Heart e Poutena Dance Academy- e as tradicionais castanhas assadas são apenas alguns dos atrativos “para que as pessoas comprem e se divirtam em Anadia”.

A par desta animação haverá ainda um comboio turístico (dia 23) a percorrer as várias ruas e até aulas de ginástica, pilates, zumba, entre outras modalidades, numa parceria com os ginásios Lfitness, CrossCompany e CuriGym, sem esquecer os ritmos animados dos gaiteiros e dos bombos do grupo Bate Forte, de Vilarinho do Bairro.

Paralelamente, numa campanha porta a porta, todas as famílias do concelho vão receber um saco de tecido alusivo ao comércio local tradicional, desafiando-as a fazer compras localmente.

Sorteio de Natal

Uma semana depois, começa o Sorteio de Natal do Comércio Local, que decorrerá até ao dia 5 de janeiro.

O sorteio vai funcionar nos mesmos moldes das edições anteriores. Por cada 10 euros de compras, será entregue, pelas lojas aderentes, ao comprador, uma senha de participação que o habilitará ao sorteio, num máximo de 10 senhas por compra.