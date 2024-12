Primeiro mergulho do ano na Praia da Vagueira com cariz solidário

No próximo dia 1 de janeiro de 2025, o Núcleo Empresarial de Vagos, com o apoio do Município de Vagos, vai levar a cabo mais uma edição do 1.º Mergulho do Ano.

Fotografia de arquivo

A partir das 10h30 da manhã, realizam-se as tradicionais atividades lúdicas, compostas por divertidos exercícios de aquecimento, com a participação do Prof. Fernando Batista, percursor da Risoterapia através do projeto + Feliz. Depois da preparação estar realizada e estando salvaguardadas todas as condições de segurança para todos os participantes, às 11h, enceta-se a marcha acelerada em direção ao mar para que, em conjunto, todos possam partilhar o tão tradicional e sempre aguardado Mergulho do Ano na Praia da Vagueira.

Concluída a ida ao mar, será altura de manter o convívio, mas de uma forma mais calma e retemperadora. Os “mergulhadores” serão convidados a dirigirem-se para o Espaço Museológico, a fim de tomarem o pequeno-almoço, composto por uma sandes de leitão, chocolate quente e/ou espumante.

Esta iniciativa tem, também, um objetivo social, com cada participante, se assim o entender, a poder contribuir com “5 mergulhos”. Assim, para além do convívio, concretizar-se-á, como sempre foi feito, o auxiliar de uma Instituição Particular de Solidariedade Social.

Depois de, na última edição, a IPSS que recebeu o valor angariado ter sido a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, desta feita, quem irá beneficiar será o Centro de Ação Social de Covão do Lobo, cumprindo-se o objetivo social que sempre esteve associado à realização desta iniciativa.

São tudo bons motivos para que o novo ano de 2025 seja vivido de uma forma divertida, saudável e solidária.