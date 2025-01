Rotary de Águeda celebra visita do Governador e 38.º aniversário do club

O evento contou com a presença de representantes de 22 clubes de serviços, reforçando a união e o espírito de colaboração entre as diversas instituições que partilham os valores do Rotary.

A Quinta do Louredo, em Águeda, foi palco, no dia 13 de janeiro, de um encontro que reuniu cerca de uma centena de participantes para a Visita Oficial do Governador do Distrito 1970, António Simões Pinto, aos clubes rotários de Águeda, Oliveira do Bairro e Curia-Bairrada.

Este momento coincidiu com o 38.º aniversário do Rotary Club de Águeda, marcando mais um capítulo na história de serviço e solidariedade da instituição.

Os presidentes dos clubes – Lucinda Roque (Águeda), Odete Seabra (Curia-Bairrada) e Marcos Martins (Oliveira do Bairro) receberam os convidados e as entidades locais, entre as quais se encontrava o presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, e o presidente da Assembleia Municipal de Águeda, Filipe de Almeida.

O presidente da Câmara enalteceu a nobre missão dos clubes rotários, descrevendo-os como faróis de esperança na escuridão da necessidade. Sublinhou que o que distingue estas instituições é a motivação singular que as move – um compromisso profundo com o auxílio a quem verdadeiramente precisa.

Na visão de Jorge Almeida, cada gesto dos clubes não é apenas uma ação, mas um acto de amor, um laço de solidariedade que transforma realidades, mostrando que, onde existe dedicação, há sempre espaço para a mudança e para a renovação da esperança.

O evento contou com a presença de representantes de 22 clubes de serviços, reforçando a união e o espírito de colaboração entre as diversas instituições que partilham os valores do Rotary.

No seu discurso, o Governador António Simões Pinto exaltou os laços profundos que unem os três clubes rotários, comparando-os a fios de uma mesma trama que, entrelaçados, tecem um impacto transformador nas suas comunidades. Inspirou os presentes a abraçarem o serviço ao próximo com a leveza da alegria e a firmeza do propósito, recordando que os ideais rotários são faróis que iluminam o caminho da solidariedade e do bem comum.

Novos sócios e distinções

Durante a cerimónia, foram admitidos novos sócios, reforçando a diversidade e a capacidade de atuação dos clubes. No Rotary Club de Águeda, foram admitidos Carla Lemos, Carla Monteiro e André Miranda; e no Rotary Club da Curia-Bairrada, Cláudia Emanuel, Isabel Barreiros e Mário Neves.

Depois de apresentados os seus currículos, os novos membros receberam o emblema rotário pelas mãos do Governador.

Outro momento alto foi a distinção do Companheiro Marco Abrantes, do Rotary Club de Águeda, com o título Paul Harris Fellow. Este reconhecimento, instituído em 1957, homenageia aqueles que contribuem significativamente para a Fundação Rotária.

Solidariedade em ação

Durante o evento, foi entregue um donativo de 936 euros à Governadoria, resultado de uma campanha de angariação de fundos promovida em 36 estabelecimentos comerciais da cidade de Águeda. Este valor será canalizado para o programa rotário de erradicação da poliomielite.

Aniversário e Reflexão

No âmbito da celebração do 38.º aniversário do Rotary Club de Águeda, a presidente Lucinda Roque evocou com gratidão a entrega de todos os que ergueram e sustentaram este legado, desde os pioneiros visionários aos companheiros que, na saudade, permanecem vivos nos feitos. Realçou ainda a cumplicidade da comunidade, esse coração que pulsa junto ao clube, alimentando os sonhos e garantindo que cada projeto floresça onde mais é preciso.

Marcos Abrantes, RC Águeda