Vagos Sensation Gourmet nomeado para prémio gastronómico

O evento gastronómico está nomeado para o Prémio Especial Nutrifresco Evento do Ano 2024, dos Prémios Mesa Marcada. Os resultados serão revelados no dia 3 de fevereiro, no Centro de Congressos do Estoril.

O evento gastronómico Vagos Sensation Gourmet está nomeado para o Prémio Especial Nutrifresco Evento do Ano 2024, dos Prémios Mesa Marcada.

Ao júri alargado – o mesmo que elege o Top 10 de Restaurantes e Chefes e que este ano reuniu 305 figuras do meio gastronómico – coube a tarefa de escolher o evento gastronómico que mais se destacou em 2024. Poderia tratar-se de um pop-up, um festival, um congresso, um jantar num local inesperado, um passeio, um encontro, uma cerimónia, entre outros.

Foram indicados mais de 33 eventos, desde a Feira do Fumeiro de Vinhais ao Amphora Wine Day – Herdade do Rocim, em Cuba do Alentejo, passando pela Feira Nacional da Gastronomia, em Santarém, o Lisbon Bar Show, em Lisboa, o Arrebita Idanha Bio, em Idanha-a-Nova, as Festas das Cavacas de Resende, ou o Ir Com Sede ao Pote, na Portela, Famalicão.

Dentre todos, destacaram-se seis eventos, que receberam o maior número de nomeações, sendo os finalistas ao Prémio Especial Nutrifresco Evento do Ano 2024. São eles, para além do festival Vagos Sensation Gourmet, o Chefs On Fire (Estoril), organização Lohad; Congresso de Cozinha (Oeiras), organizado pelas Edições do Gosto; Do Rabo ao Focinho, uma viagem itinerante pelo universo do porco português, por várias localidades do país; a primeira Gala do Guia Michelin (Albufeira) só para Portugal; e o Simplesmente Vinho (Porto).

Os resultados serão revelados no dia 3 de fevereiro, durante a cerimónia de entrega dos prémios, no Centro de Congressos do Estoril.