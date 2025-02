Época nacional de estrada conta com mais de 60 dias de corrida em 2025

A época nacional de ciclismo de estrada de 2025 teve a partida simbólica no passado sábado, com a apresentação do calendário velocipédico e das nove equipas continentais portuguesas, em Anadia.

A cerimónia decorreu no Museu das Duas Rodas, em Sangalhos, e contou com intervenções de Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Artur Lopes, presidente do Comité Olímpico de Portugal, Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, e Joaquim Baptista, presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, bem como dos diretores desportivos e de um ciclista de cada uma das nove equipas continentais portuguesas.

Artur Lopes Cândido Barbosa Joaquim Baptista

Anicolor – Tien 21, APHotels & Resorts – Tavira – SC Farense, Aviludo – Louletano – Loulé, Credibom – LA Alumínios – Marcos Car, Efapel Cycling, Feirense – Beeceler, GI Group Holding – Simoldes – UDO, Rádio Popular – Paredes – Boavista e Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua foram apresentadas uma a uma, antes de ser exibido o calendário velocipédico de 2025, que teve início já no domingo (9 fevereiro), com a Prova de Abertura – Região de Aveiro.

São mais de 60 dias de corrida para os ciclistas das equipas nacionais, com destaque para duas provas em que irão ter a oportunidade de competir com alguns dos melhores do Mundo. É já no início de fevereiro que vão para a estrada a Figueira Champions Classic (15 de fevereiro) e a Volta ao Algarve (19 a 23 de fevereiro), duas provas do escalão UCI ProSeries, o segundo mais importante do calendário internacional.

Os destaques ao longo da temporada, porém, não ficam por aqui. Desde a Volta ao Alentejo (26 a 30 de março), aos Campeonatos Nacionais (20 a 22 de junho), passando pelas várias clássicas que farão parte da Taça de Portugal, pelo Troféu Joaquim Agostinho (10 a 13 de julho) e, claro, pela Volta a Portugal (6 a 17 de agosto), que regressa à data habitual depois de ter sido antecipada na época passada devido aos Jogos Olímpicos.

Feitas as contas, o pelotão nacional irá enfrentar 12 provas de um dia e 10 corridas por etapas, com o calendário a culminar no Grande Prémio Anicolor, entre 19 e 21 de setembro.

Calendário completo

9 de fevereiro: Prova de Abertura – Região de Aveiro

16 de fevereiro: Figueira Champions Classic

19 a 23 de fevereiro: Volta ao Algarve

9 de março: Clássica da Primavera – 1.ª Taça de Portugal

16 de março: Clássica Santo Thyrso – 2.ª Taça de Portugal

23 de março: Clássica da Arrábida

26 a 30 de março: Volta ao Alentejo

6 de abril: Clássica Viana do Castelo – 3.ª Taça de Portugal

13 de abril: Clássica Aldeias do Xisto – 4.ª Taça de Portugal

24 a 27 de abril: Grande Prémio O Jogo

23 a 25 de maio: Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela

30 de maio a 1 de junho: Grande Prémio Abimota

7 a 10 de junho: Grande Prémio Douro Internacional

20 a 22 de junho: Campeonato Nacional de Estrada

10 a 13 de julho: Grande Prémio Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho

27 de julho: Grande Prémio Mortágua – Pedro Silva

6 a 17 de agosto: Volta a Portugal em Bicicleta

20 de agosto: Circuito São Bernardo – Alcobaça

24 de agosto: Circuito da Malveira

25 de agosto: Circuito de Nafarros

31 de agosto a 7 de setembro: Grande Prémio Jornal de Notícias

14 de setembro: 12 Voltas à Gafa – Bombarral

19 a 21 de setembro: Grande Prémio Anicolor