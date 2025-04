Circuito de Corridas “Terras de Vagos” terá 6 provas em 2026

A Câmara Municipal de Vagos aprovou, na reunião de câmara de 20 de março e por unanimidade, as normas de participação para o Circuito de Corridas “Terras de Vagos”.

Trata-se de um projeto a ser implementado durante o ano de 2026 e que congrega seis momentos: em fevereiro, com o “Resistência Trail”; em abril, com o “Cross Trail Dunas de Calvão”; em setembro, com o “Trail Capital da Abóbora”, em outubro, com o “Desafio Juve Run”; em novembro, com o “Trail Por terras de Fontes e Lobos” e, em dezembro, com o “Trail Trilhos de S. Martinho”.

O Circuito de Corridas Terras de Vagos nasce do reconhecimento do mérito da atividade levada a cabo pelos clubes do concelho de Vagos que se dedicam às corridas em todo-o-terreno e todo o processo de criação deste conjunto de provas foi realizado em parceria com estas entidades, nomeadamente a Tainadas Run Team, o Grupo Desportivo de Calvão, a ADC Sosense, a JuveRun, a associação Ruralidades & Memórias e o Grecas de Santo António de Vagos.

As provas em questão, numa distância compreendida entre os 12km e os 20km, são abertas a atletas federados e não federados, sendo que os atletas da categoria sub-18, apenas poderão competir em provas até aos 15km. De igual forma, a participação de cada atleta no “Circuito de Corridas Terras de Vagos” não está vinculada a apenas uma equipa, de maneira a que a classificação individual dos atletas não seja penalizada no final do circuito.

A classificação geral final será feita por género, escalão e equipas e cada atleta ou equipa terá a pontuação referente às quatro melhores classificações nas provas do Circuito, sendo que é obrigatória a participação em, no mínimo, cinco provas para ser considerado na classificação geral final. Quem participar em todas as corridas terá um bónus de 20 pontos, que será adicionado à soma da pontuação final.

Os três primeiros classificados na vertente curta e longa do Circuito de Corridas Terras de Vagos, tanto individualmente como por equipas, terão direito a prémios monetários.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Vagos, Pedro Bento, “pretende-se com este circuito um momento de afirmação deste desporto, assim como dos atletas e entidades que o representam no concelho de Vagos”. Na ótica do autarca, “Vagos ganhará com este conjunto de provas, realizada de forma organizada, uma centralidade reforçada neste universo desportivo, sendo que, pelo disposto no normativo, será também um foco de maior e mais assídua participação por parte dos atletas, pois para estarem na geral classificativa final, terão de participar, pelo menos, em cinco das provas que serão realizadas”.