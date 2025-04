“O Bullying no Desporto” debatido em Anadia

Integrado nas comemorações de “Abril – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em parceria com o Município de Anadia, vai promover uma palestra subordinada ao tema “O Bullying no Desporto – Compreender para prevenir e intervir”.

A ação vai ter lugar no próximo dia 9 de abril, pelas 18h, na Biblioteca Municipal de Anadia, tendo como oradora Sofia Cravo Santos.

Temas

Diferença entre bullying e maus-tratos infantis; o bullying no desporto; a vítima, o observador e o agressor; prevenção do bullying no desporto; e a intervenção com vítimas, observadores e agressores, são alguns dos temas que irão ser abordados na palestra.

Pretende-se desta forma sensibilizar para o tema do bullying e para os maus-tratos infantis; munir os participantes com ferramentas que lhes permitam prevenir e intervir no bullying; e partilhar experiências sobre o bullying.

De referir que “bullying” é um termo que engloba todas as formas de violência física ou psicológica praticadas entre pares, de forma intencional e repetida. Infelizmente, continua presente no dia-a-dia das crianças e adolescentes e não acontece apenas em meio escolar, podendo também acontecer no desporto.

Sensibilização importante

No meio desportivo, este fenómeno pode acontecer em campo, no balneário, em treino ou competição. As crianças e os adolescentes não nascem com características que os predisponham a ser vítimas ou agressores ou com as ferramentas necessárias para saberem lidar com o mesmo.

Tendo em conta que Anadia é um município onde impera o desporto e a sensibilização para a vida desportiva, torna-se importante que o tema da prevenção dos maus-tratos infantis não fique apenas pela generalidade dos mesmos, mas que se possam dar ferramentas para serem utilizadas especificamente no meio desportivo por pais, treinadores e outros intervenientes no desporto.

O evento é direcionado a maiores de 18 anos. Os interessados em participar devem efetuar a inscrição através do email: biblioteca@cm-anadia.pt ou pelo telefone 231 519 090