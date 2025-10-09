Horóscopo – Semana 41 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade. Amor: Tente conviver mais com os seus amigos e faça esforços para travar novos conhecimentos. Saúde: É aconselhável que vá a uma consulta de oftalmologia. Não descure da sua visão. Dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua presença será importante para desenvolver um projeto. Pensamento positivo: Eu valorizo os meus amigos. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49.

Touro

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Cuidado para não magoar os sentimentos de uma pessoa que lhe é querida. Meça as suas palavras. Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado. Tente relaxar. Que jamais o Sol se deite sobre o seu desânimo! Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. Acredite mais nas suas potencialidades.

Pensamento positivo: Estou atento a tudo o que se passa à minha volta. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30.

Gémeos

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ Indolência. Amor: Poderá ter de enfrentar um desentendimento com um amigo muito especial. Contenha a sua cólera, um simples raio dela pode destruir longas e pacientes sementes de amor. Mantenha a calma! Saúde: Controle as suas emoções e procure ser racional.

Dinheiro: O seu orçamento poderá sofrer um acréscimo significativo. Porém, seja contido nos gastos. Pensamento positivo: Eu tenho Fé para ultrapassar todos os desafios. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39. Dia mais favorável: segunda-feira

Caranguejo

Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Modere as suas palavras pois pode magoar a pessoa amada. Seja mais cuidadoso. Saúde: Procure não exagerar no exercício físico, pois poderá magoar os seus músculos.

Dinheiro: É possível que durante esta semana se sinta um pouco desmotivado. Tente delinear um plano de trabalho. Quando se luta por algo em que se acredita, a vitória é certa. Pensamento positivo: Tenho cuidado com o que digo e com o que faço para não magoar as pessoas que amo. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47.

Leão

Carta da Semana: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não se deixe influenciar por terceiros. Cada um de nós só é responsável pelos seus atos. Saúde: Vigie a sua tensão arterial e controle muito bem a sua alimentação. Dinheiro: Procure não ser muito impulsivo nas suas compras, pois poderá gastar mais do que as suas possibilidades. Pensamento positivo: Eu sei que mereço ser feliz. Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49.

Virgem

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. Os atos de ternura são importantes para revigorar a relação. Pronuncie boas palavras, elas são a manifestação dos nossos pensamentos, através delas podemos criar um mundo melhor. Saúde: Poderá sentir-se mais cansado do que o habitual. Tente tomar um banho relaxante.

Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja mais comedido para não ter surpresas desagradáveis. Pensamento positivo: Dedico-me às pessoas que amo. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42.

Balança

Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Confie mais na pessoa que tem a seu lado. A confiança e o respeito são essenciais numa relação. Tal como o Universo é criado pela palavra de Deus, também o seu pequeno mundo é criado através da sua palavra! Saúde: Tendência para ter uma constipação. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Não se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área da sua vida. Analise as suas poupanças.

Pensamento positivo: Eu valorizo os meus amigos. Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48.

Escorpião

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: A felicidade e a paixão poderão marcar a sua semana. Aproveite muito bem esta fase. Deixe que a juventude do seu espírito irradie através do seu corpo. Saúde: Cuidado com as correntes de ar; durante esta semana poderá constipar-se facilmente. Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega para finalizar uma tarefa importante. Não tema pedir apoio. Pensamento positivo: Vivo cada momento com felicidade. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48.

Sagitário

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: Poderá encontrar um amigo que já não via há muito tempo. Coloque a conversa em dia. Não dê importância à sua idade física, seja jovem e alegre. Saúde: Evite fazer refeições muito condimentadas. Dinheiro: Aproximam-se despesas inesperadas. Procure fazer um plano de investimento. Pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece! Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40.

Capricórnio

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Período marcado pela harmonia familiar. Organize um serão divertido em sua casa. Saúde: Tendência para problemas de estômago. Cuide de si. Dinheiro: Semana propícia ao investimento. Aconselhe-se com o seu gestor de conta. Pensamento positivo: Procuro manter-me sereno e ouvir a voz de Deus! Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29.

Aquário

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: Esteja alerta, o amor poderá surgir em qualquer lugar. Deixe-se ser amado. Se está magoado com alguém ou se o feriram, procure retribuir com amor e compreensão. Saúde: Pratique uma atividade física que lhe dê bastante prazer.

Dinheiro: A sua vida profissional tende a melhorar significativamente. Continue a demonstrar o seu dinamismo. Pensamento positivo: O meu coração está disponível para o Amor. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49.

Peixes

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Período favorável à conquista. Encha-se de coragem e diga aquilo que sente. Saúde: Cuidado, o seu sistema respiratório poderá estar frágil.

Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias criativas. Poderá ser útil para o seu desenvolvimento profissional. Pensamento positivo: Eu venço os meus medos! Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33.

