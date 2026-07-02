Marchas Populares desfilam na Curia este sábado

As noves marchas do concelho fazem a sua apresentação a partir das 21h, no anfiteatro do Edifício Dr. Luís Navega.

Depois da apresentação, no Vale Santo, em Anadia, no âmbito da Feira da Vinha e do Vinho, as noves marchas do concelho voltam a reunir-se para mais uma noite de cor, música e tradição.

O desfile realiza-se este sábado, dia 4 de julho, às 21h, no anfiteatro do Edifício Dr. Luís Navega, na Curia.

O evento promete brindar o público com um novo espetáculo, marcado pela animação, criatividade e muita emoção.

À semelhança do que aconteceu em Anadia, cada uma das marchas terá uma atuação com a duração de 15 minutos.

Marchas participantes: Marcha Infantil de Paredes do Bairro; Marcha Infantil de Espairo; Associação de Trabalhadores do Município de Anadia; Marcha de Vila Nova de Monsarros; Marcha da Santa Casa de Misericórdia de Anadia; Marcha de Vilarinho do Bairro; Marcha de Samel; Marcha de Óis do Bairro; Marcha de São Lourenço do Bairro