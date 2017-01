Agrupamento de Escolas de Anadia: Centro Qualifica abre em Anadia

Alguns anos após o encerramento do Centro Novas Oportunidades, o Agrupamento de Escolas de Anadia recupera a aposta em percursos de formação que visam a qualificação efetiva da população adulta do concelho.

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Anadia inicia a sua atividade em 2017, assegurando durante os próximos anos a certificação de competências e a formação de adultos em regime diurno e noturno.

Durante os próximos três anos, todos os adultos que assim o pretendam, poderão frequentar atividades de educação e formação ao nível do ensino básico e secundário, não só na vertente escolar mas também na profissional.

A revitalização da educação e formação permitirá, por um lado, a aquisição de uma certificação escolar/ profissional, por outro, a recuperação da importância da aprendizagem ao longo da vida.

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Anadia foi um dos três selecionados para integrar a rede da NUTIII de que faz parte (Região de Aveiro). A experiência da equipa que irá assegurar os serviços a prestar à comunidade pelo Centro, a garantia de qualidade desse serviço e as instalações, que desde o início estavam destinadas à sua instalação, foram parâmetros decisivos nesta seleção.

Os munícipes do concelho de Anadia (e também das freguesias limítrofes dos concelhos vizinhos) readquirem uma valência que concilia a educação de adultos e a formação profissional qualificante com o reconhecimento, validação e certificação de competências.

A região passa a fazer parte de uma rede nacional de centros especializados em educação e formação de adultos, vocacionados para o atendimento, aconselhamento, orientação e encaminhamento para percursos de aprendizagem, com base nas reais necessidades de qualificação existentes nos vários setores económicos.