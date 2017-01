Oliveira do Bairro: Concerto de Ano Novo com as duas bandas do concelho

O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, inicia o novo ano com o já tradicional Concerto de Ano Novo, que reúne neste auditório as duas bandas do concelho: Banda Filarmónica da Mamarrosa, dirigida pelo maestro Fernando Ribeiro Lopes e a União Filarmónica do Troviscal, dirigida pelo maestro André Granjo. O concerto realiza-se no próximo dia […]