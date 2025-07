SAD do Anadia prescinde de Carlos Calina e contrata Bruno Álvares

Carlos Calina já não será o treinador do Anadia Futebol Clube na próxima temporada, apesar de ter sido anunciado como o novo técnico há poucas semanas. Segue-se Bruno Álvares, de 38 anos, que chega a Anadia proveniente do Fabril do Barreiro.

Carlos Marinho, mais conhecido no meio futebolístico como Carlos Calina, já não será o treinador do Anadia Futebol Clube na próxima temporada, apesar de ter sido anunciado como o novo técnico há algumas semanas. A decisão surge no âmbito de uma reorganização interna promovida pelo novo presidente e pela nova administração da SAD do clube da Bairrada. Esta mudança de Administração, agora liderada por Vítor Raposo, trouxe consigo uma redefinição da estrutura técnica para a época 2025/2026, levando ao fim do vínculo com Carlos Calina que tinha chegado aos “trevos” depois de dois anos de sucesso no Marialvas.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, a SAD do Anadia explicou que a saída se deu por mútuo acordo, agradecendo a Carlos Calina a postura profissional e o diálogo construtivo durante o processo e enalteceu ainda o percurso e o carácter do técnico, desejando-lhe sucesso para os desafios futuros.

Entretanto, e já posteriormente à emissão do comunicado que dá conta da saída de Carlos Calina, a SAD anadiense anunciou a contratação do técnico que vai orientar a equipa sénior esta temporada no Campeonato de Portugal. A escolha recaiu em Bruno Álvares, técnico de 38 anos que chega a Anadia proveniente do Fabril do Barreiro.

Natural de Lisboa, fez grande parte da sua carreira em clubes da sua região, como o Atlético, 1º de Dezembro, Real e Pêro Pinheiro. Começou por treinar nos escalões de formação do Sporting, passou pelas Academias do Estrela da Amadora e do Benfica e, já como treinador de equipas séniores, trabalhou três épocas no Benfica de Macau. O seu percurso enquanto treinador principal regista ainda passagens pelo Fátima, Praiense, Guadalupe e Marítimo da Graciosa.

Pedro Neves