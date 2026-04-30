Rui Freitas, Secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração, presidiu na última sexta-feira, dia 24 de abril, à inauguração do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) de Anadia.
Anadia é um concelho “comprometido e empenhado em promover a inclusão social”
Instalado no Edifício de Proximidade, o CLAIM de Anadia faz atendimento gratuito e personalizado, às quintas e sextas-feiras, das 9h às 13h e das 14h às 17h. Da regularização documental, ao reagrupamento familiar, passando por acesso a serviços públicos, são várias as situações que aqui podem ser tratadas.