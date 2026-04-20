Dez dias de festa – sete no recinto do Vale Santo e três na cidade, uma nova localização para os produtores de vinho, dois domingos dedicados às crianças e famílias, marchas populares e três eventos no centro da cidade, integram o novo modelo do certame.
Anadia. Feira da Vinha tem novo modelo e novas dinâmicas
O certame decorre de 19 a 28 de junho mas, entre segunda e quarta-feira (de 22 a 24), o recinto estará encerrado e a festa passa literalmente para as ruas e praças de Anadia, envolvendo o comércio e a população.