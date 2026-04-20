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Catarina Cerca

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20 de Abril de 2026 17:02

Anadia // Sociedade   Exclusivo

Anadia. Feira da Vinha tem novo modelo e novas dinâmicas

O certame decorre de 19 a 28 de junho mas, entre segunda e quarta-feira (de 22 a 24), o recinto estará encerrado e a festa passa literalmente para as ruas e praças de Anadia, envolvendo o comércio e a população.

Dez dias de festa – sete no recinto do Vale Santo e três na cidade, uma nova localização para os produtores de vinho, dois domingos dedicados às crianças e famílias, marchas populares e três eventos no centro da cidade, integram o novo modelo do certame.

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2026 , Anadia , cartaz , certame , expositores , feira da vinha e do vinho