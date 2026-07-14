Município de Anadia distingue Mérito Desportivo

Distinção de Excelência foi atribuída ao anadiense, Nuno Dias. O treinador de futsal vai para a 15.ª época no Sporting Clube de Portugal, com 657 jogos, sendo igualmente o treinador com mais jogos na Champions (84).

Promovido pelo Município de Anadia, ao longo da noite de 8 de julho, desfilaram no palco do Cineteatro muitas dezenas de atletas, treinadores e dirigentes associativos e personalidades ligados a um vasto leque de modalidades.

O evento, que celebrou o desporto concelhio, atribuiu distinções em três categorias (individual, coletivo e Sentir Anadia-Contributo para o Movimento Desportivo Concelhio), a que se somou ainda o Prémio de Excelência.

Um evento que serviu não só para reconhecer os resultados alcançados na época transata, como também para valorizar o trabalho desenvolvido no concelho em prol do desporto.

Desporto é estratégico para o concelho

Numa cerimónia brilhantemente animada por elementos da GroovArt – Academia de Artes, na hora dos discursos, Jorge Sampaio, presidente da Câmara Municipal de Anadia, começou por recordar aos presentes o percurso trilhado pelo município nas últimas duas décadas, quando assumiu o Desporto como “estratégico para o desenvolvimento concelhio”.

Primeiro, porque para o executivo “o Desporto é essencial à formação dos jovens”, e, depois porque “transmite valores essenciais à nossa vivência em sociedade”, como são os casos da disciplina, capacidade de trabalho em equipa, partilha das vitórias e das derrotas, mas também a ambição e a determinação, não esquecendo que também promove “um estilo de vida saudável”. E reconhecendo ainda a aposta realizada ao nível do Turismo Desportivo, o edil anadiense frisou que “há 20 anos percebemos a importância que o Desporto também pode ter naquilo que é a nossa economia, através do Turismo Desportivo”, referindo-se a todo o trabalho realizado, por exemplo, no Centro de Alto Rendimento.

Aposta em mais e melhores infraestruturas

Uma aposta que, garantiu, irá prosseguir porque “o Desporto continua a ser estratégico”. Por isso, o Município vai continuar a investir em infraestruturas: “estamos a terminar as novas infraestruturas que vamos ter para o squash e para o karaté em Anadia. Estamos a acabar o projeto para, ainda este ano, avançar com a obra”, avançou, dando nota de que também este ano, o Município pretende iniciar o projeto para novas infraestruturas para o atletismo e para o futebol.

A reedição do projeto “Dos 8 aos Oitenta”, para que possa estar em funcionamento todo o ano, foi outra novidade que deixou.

O papel dos clubes

Perante um auditório composto por atletas, treinadores e dirigentes associativos, Jorge Sampaio elogiou ainda o trabalho desenvolvido pelos clubes locais: “é neles que recai o sucesso que hoje temos no Desporto do concelho”.

Embora ciente da importância dos títulos alcançados que “reconhecem aqueles que alcançaram os seus objetivos competitivos e desportivos”, defendeu que o trabalho social realizado pelos clubes deve ser o aspeto mais importante e a valorizar.

Jorge Sampaio agradeceu também à equipa de Desporto do Município pelo “trabalho notável” que faz, mas também aos responsáveis pela criação dos troféus entregues. São de “valor incalculável” disse, referindo-se à sua origem: “cada uma destas peças aqui entregue foi feita pelos alunos da Escola de Vitivinicultura e Enologia da Bairrada, pelos utentes da APPACDM e do projeto Anadia Maior”, salientou.

Ausente por se encontrar na Volta à França, um dos distinguidos da noite, o anadiense Nelson Oliveira / Movistar Team, deixou em vídeo uma mensagem ao Município de Anadia, num agradecimento pelo troféu, mas também “por tudo o que tem feito pelo Desporto.”

De referir que aos 37 anos, Nelson Oliveira volta a assumir papel de relevo na Movistar Team e prepara-se para escrever mais um capítulo na sua impressionante carreira. Está presente na sua 24.ª grande Volta, tendo completado 10 participações no Tour de France, 4 no Giro d’Italia e 10 na Vuelta a España. Um percurso notável, ainda mais valorizado por um feito raro no ciclismo de elite, ao nunca ter abandonado nenhuma destas principais provas do ciclismo mundial.

Destaque também para o Centro Social, Cultural e Recreativo da Poutena. O Supercross da Poutena 2026 está de regresso nos dias 1 e 2 de agosto, à icónica Pista Nelson Alves (conhecida como a Catedral do Supercross), em Vilarinho do Bairro. Este ano, uma edição ainda mais especial (edição 50), marcando meio século de adrenalina, espetáculo e desenvolvimento de grandes talentos do motocross e supercross nacional. Uma prova que tem atraído os melhores pilotos nacionais e internacionais, proporcionando noites de grande espetáculo.

Prémio Excelência para Nuno Dias

A gala encerraria com a atribuição da Distinção de Excelência ao anadiense, Nuno Dias.

Com o homenageado na plateia, o presidente do município destacou a sua “generosidade e humildade”, uma vez que sempre que tem disponibilidade não falta a eventos do género no seu concelho natal.

O homenageado venceu a UEFA Futsal Champions League 2025/2026 (3.ª Champions ganha ao serviço do Sporting: 2019/20121 e 2026), conquistando esta época a Supertaça Futsal 2025, totalizando na sua carreira 33 títulos: 30 nacionais e 3 internacionais.

De referir ainda que, Nuno Dias vai para a 15.ª época no Sporting Clube de Portugal, com 657 jogos, sendo igualmente o treinador com mais jogos na Champions (84).

O homenageado, que se mostrou bastante sensibilizado pelo reconhecimento, reconheceu ainda que nos últimos 30 anos Anadia evoluiu muito em matéria de infraestruturas desportivas.

“Em 1996/97 [altura em que fez a tese de licenciatura] só havia um campo relvado, o do Anadia FC, e as infraestruturas desportivas estavam em défice”, frisou, acrescentando que agora, olhando para a quantidade de atletas que passaram pelo palco durante a noite, “vemos campeões, muita gente de qualidade que faz parte do concelho de Anadia. Sinal de que o trabalho foi muito bem feito”, referindo-se à aposta estratégica do Município de Anadia no Desporto.