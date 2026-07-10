Avelãs de Cima homenageia Fernando Guerreiro e AAFAC por dedicação à comunidade

A Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima aprovou, por unanimidade, a atribuição de votos de louvor a Fernando Guerreiro e à Associação de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima (AAFAC), reconhecendo o trabalho altruísta de ambos em prol do desenvolvimento cultural e da proteção da população.

Fernando Guerreiro escolheu a freguesia de Avelãs de Cima para viver e tem vindo a dinamizar, de variadas formas, a cultura, principalmente musical, cujo grande legado é o grupo Incantus. Foi distinguido por ter colmatado o vazio cultural que existia na localidade. O projeto, que começou de forma lenta, acabou por envolver várias gerações, desde crianças a seniores. Um dos grandes marcos deste trabalho foi a gravação de um CD com músicas originais, dando voz aos poetas da terra. Entre eles, destacou-se o caso inspirador de uma cidadã analfabeta que ditava os seus próprios poemas para que ganhassem vida nas canções do grupo.

Visivelmente grato pelo reconhecimento, o homenageado explicou a sua profunda ligação à arte e o impacto que esta tem na sua vida: “A música para mim é o meu escape, é onde me revejo, é onde me reencontro e até onde me perco às vezes”. Garantindo que a sua dedicação não procura palcos ou protagonismo, o professor vincou o seu propósito: “O que eu faço é por devoção à comunidade. Não espero honras, é uma coisa natural que sai.”

Na vertente da proteção civil e ambiental, a AAFAC viu distinguidas as suas duas décadas de vigilância e auxílio no combate a incêndios e outras catástrofes. Nascida na sequência dos trágicos fogos de 2005, e impulsionada pelo seu fundador, Zacarias Cardoso, a instituição tornou-se um pilar de segurança no concelho. Os seus voluntários são frequentemente elogiados por abdicarem do conforto das suas casas, patrulhando a floresta a qualquer hora da noite e mantendo uma estreita e fundamental articulação com os bombeiros e a Proteção Civil.

Para Daniel Silva, presidente da associação, esta distinção é um motor anímico para todos os que abdicam do seu tempo livre em prol da segurança de todos. “É sempre importante vermos que o executivo da Junta e a população reconhecem o nosso trabalho. É uma lufada de ar fresco que nos dá mais um bocadinho de vontade para seguir com o nosso projeto”, afirmou. O dirigente aproveitou o momento para deixar um apelo ao associativismo: “O pouco que fazemos é útil, mas se nos juntarmos todos, normalmente somos mais fortes”.

O reconhecimento oficial partiu do executivo da Junta, liderado por Manuel Veiga, que justificou a proposta pela importância vital destas duas entidades. O autarca destacou a forma como Fernando Guerreiro abraçou o desafio de dinamizar a cultura local, e enalteceu o esforço constante dos voluntários da AAFAC, classificando a instituição como “o descanso do nosso território”.

Já o edil Jorge Sampaio, fez questão de valorizar a iniciativa, sublinhando que a entrega aos outros, por opção própria e sem pedir nada em troca, é um dos maiores atos de cidadania. “Tantas vezes passamos a vida a apontar o mal de todos os outros e a criticar, e esquecemo-nos daqueles que fazem o bem. Este é o reconhecimento de uma freguesia a duas instituições singulares e coletivas por aquilo que têm feito”, rematou o autarca.

Luís Alves – Estudante de mestrado em jornalismo