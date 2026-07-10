Volta a Portugal contempla contrarrelógio entre Anadia e Águeda

O calendário da Volta a Portugal, na estrada entre 5 e 16 de agosto, apresenta este ano um contrarrelógio de 17 quilómetros, com partida em Anadia e chegada a Águeda. Trata-se da sexta etapa da Volta, marcada para o dia 10 de agosto, de uma prova que vai passar por 71 municípios e 15 distritos.

A edição 2026 da maior prova do ciclismo nacional apresenta como grande novidade a dupla subida à Senhora da Graça e uma breve incursão por Espanha. Na apresentação oficial da Volta a Portugal, ficou, também, a conhecer-se as quatro camisolas oficiais que distinguirão os líderes das diferentes classificações de um evento desportivo que aposta na sua internacionalização. Além das transmissões em direto na RTP, haverá resumos diários na Eurosport e a transmissão internacional na plataforma HBO Max.

Além das dez equipas profissionais portuguesas, a 87.ª edição da Volta a Portugal contará com a participação de várias equipas estrangeiras, entre as quais a UAE Emirates, liderada pelo português, campeão olímpico, Rui Oliveira.

Pedro Neves