Águeda: Homem e mulher detidos por furto em posto de combustível

Foram apreendidos 114 maços de tabaco e 45 bens alimentares diversos.

Um homem de 38 anos e uma mulher de 32 foram detidos ontem, quinta-feira, pela GNR de Águeda, por furto num posto de abastecimento de combustível.

Os suspeitos foram intercetados nas imediações do local, logo após a denúncia do furto, efetuada às autoridades.

Da ação resultou a apreensão de 114 maços de tabaco e 45 bens alimentares diversos, tendo os mesmos sido entregues ao legítimo proprietário.

Os detidos, com antecedentes criminais, ficaram detidos nas instalações policiais e foram presentes esta manhã no Tribunal Judicial de Águeda, para aplicação das medidas de coação.