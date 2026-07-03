Incêndio continua ativo após atingir o concelho de Águeda durante a noite

Até ao momento, há registo de um ferido, encontrado na sua habitação com queimaduras.

O incêndio que deflagrou na madrugada de quinta-feira no concelho de Vouzela alastrou ao concelho de Águeda a partir das 22h, entrando pelo território através da freguesia de Macieira de Alcôba.

De acordo com comunicado enviado pela Câmara Municipal de Águeda, o incêndio, impulsionado pelo vento forte e pelas elevadas temperaturas, registou uma progressão extremamente rápida e um comportamento considerado atípico, com inúmeras projeções que fizeram com que as chamas atravessassem dezenas de aldeias e localidades em poucas horas. Cerca das 4h30, já se verificavam focos de incêndio em áreas com vegetação na zona urbana da cidade de Águeda.

Face à rápida evolução, às condições meteorológicas adversas/desfavoráveis (altas temperaturas e ventos fortes), foi ativado, às 00h30, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Águeda.

“O comportamento deste incêndio foi verdadeiramente invulgar. Em poucas horas, passou de um incêndio que se aproximava do concelho para uma situação em que as chamas já atingiam a cidade. A velocidade de propagação e as constantes projeções, impulsionadas pelo vento, criaram um cenário de enorme complexidade no combate ao fogo”, afirmou Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda.

O combate às chamas mobiliza um elevado número de operacionais e meios terrestres e aéreos, envolvendo cerca de mil operacionais, numa resposta permanente à evolução do incêndio, que permanece ativo.

Até ao momento, há registo de um ferido, encontrado na sua habitação com queimaduras. As circunstâncias em que ocorreram os ferimentos estão ainda a ser apuradas.

No terreno, os serviços municipais estão a proceder à desobstrução das vias afetadas, removendo árvores, postes e outros obstáculos que ficaram espalhados pelas estradas nas zonas percorridas pelo incêndio, permitindo restabelecer a circulação em segurança.

“O mais importante continua a ser a proteção das pessoas”, disse Jorge Almeida, apelando a que “sigam as indicações das autoridades e evitem deslocações desnecessárias, principalmente nas zonas afetadas pelo incêndio”.

A Câmara Municipal de Águeda alerta a população para a necessidade de manter a máxima vigilância durante a próxima noite. As previsões de temperaturas elevadas e de vento intenso poderão favorecer reacendimentos e novas projeções.

Face à situação de emergência e tendo em consideração que o incêndio continua ativo, a Câmara Municipal de Águeda decidiu cancelar a realização da Silent Party, evento que assinalaria o arranque da programação do AgitÁgueda.

A Câmara Municipal continuará a acompanhar a evolução da situação em articulação com as entidades de proteção civil, divulgando novas informações sempre que se justifique.

O incêndio que deflagrou ontem no concelho de Vouzela e que durante a madrugada de hoje se encaminhou para Águeda é um dos que mais preocupa as autoridades.

Ao JB, o comandante António Ribeiro, comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, fez também, durante esta manhã, um ponto de situação do incêndio, que deflagrou desde Vouzela até Águeda, avançando que a maior preocupação, neste momento, é a vasta área virada à Serra do Caramulo, sendo esta a “frente que oferece maiores condições de propagação”. “É aí que estamos a concentrar todos os esforços para travar a progressão do incêndio”, referiu, acrescentando que “estamos a trabalhar de forma a que consigamos ter o incêndio dentro de um perímetro que seja possível combater”.

Neste momento, estão no terreno perto de um milhar de operacionais.