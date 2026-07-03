Fogo que começou em Vouzela chegou a Águeda

O incêndio que iniciou ontem, quinta-feira, em Vouzela, está hoje em mais três concelhos, sendo Águeda um deles. O incêndio tem cinco frentes ativas e vários focos espalhados pela força do vento.

Cerca das 4h30, foi dado o alerta para o incêndio que estava na encosta, junto à linha ferroviária (Quinta dos Oliveiras) e já próximo de habitações, entre o cemitério de São Pedro e o Centro de Artes de Águeda.

“Às 22h, o fogo ainda não tinha entrado em Macieira [de Alcôba] mas às 4h já estava na cidade”, relatou ao JB o presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, avançando que “devido ao muito vento que se fez sentir de madrugada, o fogo evoluiu de forma muito rápida”.

Há, neste momento, uma intensa nuvem de fumo sobre a cidade, mas a situação “está controlada”, garante o autarca.

A EN 333, que liga Águeda às Talhadas, está cortada ao trânsito, desde a rotunda que segue para Valongo do Vouga e para Águeda. Também a Linha do Vouga está interrompida, entre Águeda e Sernada do Vouga. “O fogo encostou à linha, junto ao cemitério”, explica ainda Jorge Almeida.

“A noite foi muito complicada, tal como tinha sido o dia de ontem [quinta-feira] e se prevê hoje. Estamos com muito vento e forte, e com muitos focos de incêndio pelo território, causados pelo vento. São cinco frentes ativas”, disse também, à Agência Lusa, o presidente do Município de Vouzela, Carlos Oliveira.

As frentes “mais preocupantes e de maior dimensão” são duas, a que passou por Campia, em Oliveira de Frades, também distrito de Viseu, e a que já chegou a Águeda, no distrito de Aveiro.

“E essa é muito extensa e tem muita força. Depois, é a que está em Alcofra [Vouzela], na encosta da serra do Caramulo e já terá entrado no concelho de Tondela”, adiantou o autarca.

Carlos Oliveira adiantou que “durante a noite houve várias aldeias e localidades em risco, que foram confinadas, e houve pessoas que foram retiradas das suas casas, nomeadamente as mais vulneráveis e mais isoladas, por precaução”.

Este incêndio já provocou duas vítimas ligeiras, dois bombeiros voluntários, devido ao fumo nos olhos, um da corporação de São Pedro do Sul e outra da de Vouzela.

O incêndio teve início às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra. Pelas 9h, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 903 operacionais no terreno, apoiados por 280 veículos e cinco meios aéreos.