Motocross: Águeda fecha mais uma edição de sucesso do MXGP Portugal

O Crossódromo Internacional de Águeda voltou a colocar o concelho e a região Centro no mapa dos grandes eventos desportivos internacionais, ao receber mais uma edição do Grande Prémio de Portugal de MXGP, uma das etapas mais prestigiadas do Campeonato do Mundo de Motocross.

Durante o fim de semana, milhares de espectadores assistiram às provas que reuniram a elite mundial da modalidade, num evento que ultrapassou largamente a dimensão desportiva e se assumiu como uma poderosa plataforma de promoção turística e económica de Águeda e da região.

A competição foi transmitida para cerca de 180 países, através das principais cadeias televisivas desportivas internacionais.

Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda (CMA), considera que o impacto do MXGP vai muito além da competição. “O MXGP é hoje um dos maiores embaixadores de Águeda no mundo. Durante este fim de semana, milhões de pessoas tiveram oportunidade de conhecer o nosso território, a nossa capacidade organizativa e a qualidade das nossas infraestruturas. Este é um investimento que gera retorno económico, promove o turismo e reforça o posicionamento internacional de Águeda”, declarou.

O evento atraiu cerca de 25 mil visitantes, dos quais aproximadamente 40% provenientes do estrangeiro, com forte representação de mercados como Espanha, França, Itália, Reino Unido, Benelux e Europa Central. A permanência destes visitantes ao longo de vários dias traduziu-se num impacto muito significativo na hotelaria, restauração, comércio e restantes serviços, beneficiando não apenas Águeda, mas diversos municípios da região Centro.

A dimensão internacional da prova refletiu-se igualmente na própria estrutura do campeonato, envolvendo cerca de 3.000 pessoas entre equipas, federações, promotores e staff técnico. Em competição estiveram aproximadamente 300 pilotos de 35 países, integrando mais de 60 equipas oficiais.

Corridas muito disputadas

Em termos desportivos, o último dia do MXGP Portugal ficou marcado pelas duas mangas das respetivas categorias MXGP e MX2, bem como pelas corridas decisivas dos Campeonatos da Europa EMX125 e EMX250. Ao contrário das edições anteriores, a prova decorreu sob temperaturas elevadas e num circuito apresentado em excelentes condições. O traçado, que sofreu algumas alterações, nomeadamente na zona das antigas waves e na localização do arco da meta, agora instalado junto à bancada central, proporcionou corridas muito disputadas e de elevado nível competitivo.

A primeira manga da categoria rainha (MXGP) foi vencida por Lucas Coenen. Na segunda manga, foi Jeffrey Herlings quem respondeu da melhor forma. Depois de recuperar rapidamente até ao segundo lugar, o piloto neerlandês ultrapassou Lucas Coenen na oitava volta e assumiu o comando da corrida, cruzando a meta com cerca de sete segundos de avanço. Com estes resultados, Jeffrey Herlings conquistou a vitória à geral no MXGP Portugal, seguido por Lucas Coenen e Romain Febvre.

O português Luís Outeiro, único representante nacional nas categorias mundialistas, foi obrigado a abandonar a primeira manga devido a problemas no amortecedor da sua moto. Na segunda corrida terminou na 21.ª posição.

Na categoria MX2, Guillem Farrés Plaza foi o grande dominador da ronda portuguesa, ao vencer as duas mangas disputadas em Águeda.

Já a segunda manga do Campeonato da Europa de EMX125 foi conquistada por Ricardo Bauer, que garantiu também a vitória à geral da ronda portuguesa e ascendeu ao segundo lugar do campeonato.

Na oitava ronda do Campeonato da Europa de EMX250, Francisco Garcia voltou a dominar do princípio ao fim, repetindo a vitória na segunda manga e assegurando igualmente o triunfo à geral em Águeda.

Entre os pilotos portugueses, Gonçalo Cardoso foi o melhor classificado, no 30.º lugar.

Organização elogiada

O ACTIB voltou a receber fortes elogios por parte de pilotos, equipas e responsáveis do campeonato, que destacaram a excelente preparação do Crossódromo Internacional de Águeda e a qualidade das condições proporcionadas durante todo o fim de semana.

Num ano marcado por condições meteorológicas favoráveis, um circuito irrepreensivelmente preparado e uma forte adesão do público, a edição de 2026 do MXGP Portugal voltou a afirmar Águeda como uma das referências do calendário mundial de motocross, reforçando a capacidade organizativa do ACTIB e da cidade na receção de grandes eventos internacionais.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, Edson Santos, responsável pelo pelouro do Desporto e da Promoção do Território, este reconhecimento internacional resulta de um trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos.

“Este sucesso é fruto de uma parceria sólida entre o Município, o ACTIB e todas as entidades envolvidas na organização. Águeda consolidou-se como uma referência internacional no motocross e continua a demonstrar que possui capacidade técnica, humana e logística para receber os maiores eventos desportivos mundiais”, afirmou, destacando que a realização do MXGP representa um importante motor para a economia local.