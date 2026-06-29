Comboio Histórico do Vouga permite viagem carregada de memórias

A edição de verão do Comboio Histórico do Vouga está de volta. Entre 4 de julho e 29 de agosto, haverá nove oportunidades para viajar a bordo de uma composição carregada de memórias. Esta aposta da CP – Comboios de Portugal reforça, mais uma vez, a ligação entre património ferroviário, cultura e dinamização do território.

O programa realiza-se aos sábados e propõe, mais do que uma viagem, uma experiência completa na única linha de via estreita em serviço em Portugal. O percurso desenrola-se, como habitualmente, entre Aveiro e Macinhata do Vouga, com paragem em Águeda, prevendo iniciativas culturais e animação e permitindo descobrir a região.

A bordo, os passageiros são convidados a viajar em carruagens históricas do século passado – todas deram entrada ao serviço até aos anos 30 -, puxadas por uma locomotiva diesel de via estreita, da série 9000 (ao serviço desde 1975), símbolo de uma etapa de transição tecnológica da ferrovia nacional, preservada para proporcionar uma experiência autêntica.

O programa da viagem integra várias iniciativas ao longo do percurso, com destaque para a animação a bordo, a receção em Macinhata do Vouga, com feira de produtos regionais e uma visita guiada ao Museu Ferroviário local, bem como a passagem por Águeda, onde os participantes podem explorar o património urbano e cultural da cidade, incluindo o ambiente artístico associado ao AgitÁgueda, evento que ocorre durante o mês de julho.

Com partida de Aveiro às 13h45 e, no regresso, chegada prevista à mesma estação pelas 20h07, esta experiência foi desenhada para proporcionar um dia de lazer a públicos de todas as idades.

Os bilhetes já se encontram disponíveis através dos canais habituais da CP.