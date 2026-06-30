Impact Fashion transforma Anadia numa passerelle de inclusão e talento

Iniciativa pretendeu valorizar o comércio local. Ao longo da noite, 17 lojas de Anadia apresentaram as suas coleções e produtos numa passerelle marcada pela elegância, criatividade e diversidade.

Apesar da ameaça de mau tempo, Anadia viveu, no passado dia 24 de junho, uma noite memorável com a realização do Impact Fashion, um evento que reuniu moda, inclusão social e valorização do comércio local. Inicialmente previsto para a Praça do Município, o desfile foi transferido para o Pavilhão de Desportos, devido às previsões meteorológicas, garantindo assim todas as condições de segurança e logística para participantes, parceiros e público.

A mudança de local não diminuiu o entusiasmo nem a forte adesão da comunidade. Pelo contrário, demonstrou que, quando existe união, compromisso e espírito de colaboração, é possível transformar desafios em oportunidades e proporcionar um evento de elevada qualidade.

Ao longo da noite, 17 lojas do comércio local de Anadia apresentaram as suas coleções e produtos numa passerelle marcada pela elegância, criatividade e diversidade, reforçando a importância de apoiar o comércio de proximidade, onde a qualidade, o atendimento personalizado e a identidade local continuam a fazer a diferença.

O evento integrou o projeto Impact Fashion, uma iniciativa desenvolvida pela Impact Models, agência fundada e dirigida por Paulo Moisés Soares, atual imagem da Fred Perry. Desde 2002, a Impact Models promove projetos de moda inclusiva em todo o país, contando já com mais de 250 eventos realizados, em parceria com municípios, instituições e diversas entidades locais.

Muito mais do que um desfile de moda, o Impact Fashion pretende transformar a passerelle num espaço de inclusão, autoestima e representatividade, desafiando os conceitos tradicionais da moda. Em Anadia desfilaram pessoas de diferentes idades, percursos e histórias de vida, demonstrando que a beleza não conhece padrões e que a moda deve ser um espaço aberto a todos.

Para muitos participantes, esta foi a concretização de um sonho antigo, para outros, o reencontro com experiências vividas no passado ou simplesmente uma oportunidade única de superação pessoal. Em comum, todos partilharam o orgulho de integrar um projeto que coloca as pessoas no centro e que utiliza a moda como ferramenta de valorização humana e comunitária.

O Impact Fashion esteve também presente em vários momentos de promoção do concelho durante o último mês, nomeadamente no evento “Sai à Rua” e na “Feira da Vinha e do Vinho”, reforçando a ligação entre o projeto e a comunidade anadiense.

O evento contou ainda com a participação da Escola de Moda do Porto, da Fred Perry, da Universidade Lusófona, do Clube de Ancas, da Escola de Dança de Aguim, da Art’s Dance e de uma vocalista local, enriquecendo um espetáculo marcado pela diversidade artística e pelo envolvimento de diferentes entidades.

O sucesso alcançado demonstra que a moda pode ser muito mais do que uma expressão estética: pode ser uma poderosa ferramenta de inclusão, valorização das pessoas e dinamização do comércio local. Em Anadia, ficou a certeza de que este foi um evento que marcará a memória da comunidade e de todos os que dele fizeram parte.