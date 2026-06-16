Comboio turístico já circula entre Anadia e Curia

Já se encontra a circular o comboio turístico que permite uma nova forma de descobrir a cidade de Anadia e a estância termal da Curia. A iniciativa, que arrancou no passado sábado, insere-se na estratégia municipal de dinamização do território, promoção do turismo e valorização do comércio local.

Com um percurso circular entre Anadia e Curia, o comboio turístico percorre vários pontos de interesse turístico, cultural e comercial, proporcionando uma experiência de passeio diferente e descontraída a residentes e visitantes que pretendam conhecer ou revisitar o concelho. O serviço, promovido pelo Município, foi concebido para reforçar a atratividade do concelho, incentivar a fruição dos espaços públicos e fomentar novas dinâmicas urbanas.

O circuito, com partidas no Parque Infantil de Anadia e Largo Dr. Luís Navega, na Curia, contempla paragens na rotunda das Termas da Curia, Rota da Bairrada, Centro de Saúde de Anadia e Câmara Municipal.

Nos dias úteis, o comboio circula entre as 16h e as 20h. Aos sábados, domingos e feriados, o serviço funciona entre as 10h e as 13h e das 14h às 20h.

Com esta nova oferta, o Município de Anadia pretende promover uma mobilidade mais sustentável e facilitar o acesso a diferentes zonas do concelho, contribuindo ainda para a animação do espaço público e para o reforço da atividade económica local.

A autarquia acredita que o comboio turístico poderá afirmar-se como um elemento diferenciador da oferta turística do concelho, sobretudo durante os meses de maior afluência de visitantes, reforçando a ligação entre dois dos principais polos de atração do território: Anadia e Curia.