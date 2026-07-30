FAD’AGOSTO aproxima a cultura e a gastronomia das populações

Alféloas, Canelas, Vale de Boi, Horta e Algeriz são os primeiros lugares a acolher o jantar comunitário seguido de um concerto de Fado.

O Município de Anadia inicia esta sexta-feira, dia 1 de agosto, o FAD’AGOSTO, um projeto municipal de valorização cultural e territorial, desenvolvido em parceria com associações culturais e recreativas do concelho, que tem como missão descentralizar a oferta cultural e aproximá-la das populações.

Concebido numa perspetiva de continuidade, o FAD’AGOSTO pretende percorrer, ao longo das suas diferentes edições, todo o território do concelho, levando a cada ano a iniciativa a diferentes aldeias e freguesias.

Assente numa lógica de proximidade e de parceria com o movimento associativo municipal, o projeto alia cultura, gastronomia e comunidade.

Durante todos os sábados do mês de agosto, e sempre a partir das 20h, cada localidade (Alféloas, Canelas, Vale de Boi, Horta e Algeriz) acolherá um jantar comunitário, seguido de um concerto de Fado pensado para públicos de todas as idades.

A realização da iniciativa nesta época do ano assume também um significado especial, coincidindo com o regresso de muitos emigrantes às suas terras de origem. O FAD’AGOSTO pretende, assim, “criar um espaço privilegiado de encontro entre residentes e emigrantes, promovendo o convívio, o reforço dos laços comunitários, a transmissão de tradições entre gerações e a coesão social”, ressalva o Município.

Mais do que acolher um programa cultural, as associações parceiras assumem um papel ativo na organização da iniciativa. A receita obtida com os jantares e espetáculo reverte para cada uma das associações envolvidas, constituindo, considera a autarquia, “um importante apoio ao desenvolvimento das suas atividades e à sustentabilidade da sua ação junto da comunidade”.

Esta sexta-feira, dia 1, o projeto FAD’AGOSTO arranca na Associação Recreativa de Alféloas. No dia 8, irá até à União Recreativa e Cultural de Canelas. Segue-se, no dia 15, a Associação Cultural e Desportiva de Vale de Boi; no dia 22, Centro Sociocultural de Horta; e, finalmente, no dia 29 de agosto, o fado faz-se ouvir no Centro Cultural e Recreativo de Algeriz.