O Centro Social, Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima assinalou 45 anos no passado dia 30 de junho. O que nasceu em 1981 de uma revolta contra o esquecimento da terra é, hoje, o maior pilar económico e humano da freguesia, apoiando cerca de 300 famílias diariamente.
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Centro Social de Avelãs de Cima é há 45 anoso pilar da freguesia
Hoje, a instituição assume-se como o maior empregador da freguesia. As comemorações dos 45 anos culminaram com uma homenagem aos fundadores. O espaço cultural foi rebatizado como Auditório Carlos Martins.