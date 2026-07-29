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Redação

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29 de Julho de 2026 12:00

Anadia // Avelãs de Cima // Sociedade   Exclusivo

Centro Social de Avelãs de Cima é há 45 anoso pilar da freguesia

Hoje, a instituição assume-se como o maior empregador da freguesia. As comemorações dos 45 anos culminaram com uma homenagem aos fundadores. O espaço cultural foi rebatizado como Auditório Carlos Martins.

O Centro Social, Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima assinalou 45 anos no passado dia 30 de junho. O que nasceu em 1981 de uma revolta contra o esquecimento da terra é, hoje, o maior pilar económico e humano da freguesia, apoiando cerca de 300 famílias diariamente.

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Anadia , aniversário , Avelãs de Cima , centro social , ipss