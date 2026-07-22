Duas ruas na freguesia de Avelãs de Cima estiveram cinco semanas sem telecomunicações

Tudo começou no passado dia 12 de junho. Moradores estiveram 38 dias sem telefone, televisão e internet. Ligação só foi reposta ontem, dia 21 de julho.

Os moradores de duas ruas, no lugar de São Pedro, na freguesia de Avelãs de Cima, estiveram cinco semanas consecutivas sem telecomunicações – televisão, telefone e internet -, devido a um cabo partido num poste que fornecia estes serviços. Só na passada terça-feira, dia 21, a operadora repôs a ligação.

As Ruas da Igreja e das Palmeiras, no lugar de São Pedro, Avelãs de Cima, estiveram cinco semanas sem telecomunicações.

“No dia 12 de junho, uma viatura pesada, talvez um camião, ao passar na Rua da Igreja, e porque o cabo estaria suspenso, cortou-o. De imediato, a Junta de Freguesia comunicou o sucedido à MEO. Passado um dia ou dois, vieram cá, penduraram o cabo que estava caído ao longo da via e disseram que iam resolver o problema rapidamente”, explicou Manuel Veiga, presidente da Junta de Freguesia de Avelãs de Cima.

Contas feitas, passaram-se 38 dias até que os moradores destas duas ruas conseguissem ver a situação resolvida. Durante estas cinco semanas, moradores e Junta de Freguesia realizaram inúmeros contactos a reportar a situação sem, contudo, verem os seus problemas solucionados.

Na véspera da reposição do serviço, portanto, na passada segunda-feira, o autarca Manuel Veiga, no local dava conta à nossa reportagem do descontentamento, que era geral. “A mim, na sexta-feira passada (dia 17 de julho) disseram-me que uma equipa já estaria no local. Eu estava cá e não vi ninguém. Hoje, é segunda-feira, e continuamos sem internet, sem televisão e sem telefone”. Lamenta que a Junta tivesse, nestas semanas, feito meia dúzia de contactos, sem efeito e revelou que foram marcadas, pelo menos, três vindas ao local que não aconteceram.

A revolta e indignação fizeram-se notar e houve mesmo quem voltasse a colocar antenas nos telhados para ter sinal TDT. Foram, por isso, semanas complicadas para quem trabalha a partir de casa, estudantes e, sobretudo, para os idosos, que têm na televisão uma companhia diária.

À hora de fecho desta edição, fomos informados de que o serviço nas ruas afetadas estava a ser reposto pela operadora, que foi contactada por JB, sem no entanto ter dado resposta às nossas questões.