Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

9 de Outubro de 2025 9:22

Experientes e solidárias mãos de fada enchem crianças carenciadas de sorrisos

O voluntariado e o espírito solidário não tem idade. A prova está no trabalho que vem sendo realizado por um grupo de senhoras que, semanalmente, às quintas-feiras à tarde, reúne numa sala da antiga escola primária de Avelãs de Cima para costurar.

É numa sala da antiga Escola Primária de Avelãs de Cima que um grupo de senhoras faz magia, transformando retalhos de tecido em lindas peças de vestuário para crianças desfavorecidas. O projeto “Criar Sorrisos”, nascido em plena pandemia, já completou cinco anos de vida.

