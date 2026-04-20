Anadiense Afonso Redondo assina pelo Sporting e quer chegar à equipa principal

Afonso Redondo, 16 anos, internacional sub-17 por Portugal, assinou contrato profissional com o clube leonino. Tem Diego Callai como referência e acalenta o sonho de, um dia, chegar à equipa principal do Sporting CP.

Afonso Redondo, 16 anos, internacional sub-17 por Portugal, assinou, na semana passada, contrato profissional com o Sporting CP. O jovem guarda-redes iniciou a sua formação no Anadia FC, tendo depois ingressado na Academia Cristiano Ronaldo, onde é atleta residente, para começar a representar o Sporting CP nos sub-15, jogando atualmente nos sub-17 do clube leonino, com 17 jogos na corrente temporada.

Assinar contrato profissional pelo Sporting CP foi descrito por Afonso Redondo como algo de muito marcante. “É um momento indescritível. Não há palavras para dizer o quanto estou feliz e honrado por estar aqui. Quero, acima de tudo, agradecer a toda a gente que me apoiou, ao clube, acima de tudo à minha família e à minha namorada”, disse aos meios de comunicação do clube.

O jovem guarda-redes admitiu que tem Diego Callai como referência na sua posição e acalenta o sonho de, um dia, chegar à equipa principal do Sporting CP. Aos adeptos verde e brancos, deixou ainda uma mensagem: “Prometo-vos muito trabalho, muito empenho, muita dedicação e um dia vou fazer-vos felizes”.