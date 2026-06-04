Anadia “Sai à Rua” promove comércio tradicional e reforça ligação à comunidade

Três dias a promover e dinamizar a economia local. Foi este o propósito da iniciativa Anadia “Sai à Rua” que, entre 29 e 31 de maio, deu a conhecer alguns ramos do comércio e serviços existentes no concelho.

Nesta segunda edição, o evento, fruto de uma parceria entre o Município de Anadia e a ACIB (Associação Comercial e Industrial da Bairrada), ganhou uma nova dinâmica no centro da cidade, convertido num espaço de encontros, criatividade e dinamização económica.

Durante três dias, centenas de visitantes passaram pelo local, confirmando o sucesso crescente da iniciativa.

No rescaldo do evento, a vereadora da Câmara Municipal, Cristina Azevedo, destacou que “valeu a pena avançar para esta segunda edição”, sublinhando que o balanço “foi muito positivo para todos os envolvidos”. Acrescentou ainda que o evento permitiu que “o comércio cativasse os seus clientes e que o público tivesse a oportunidade de conhecer, descobrir e interagir com os nossos estabelecimentos locais”, reforçando assim o papel central do “Sai à Rua” na dinamização do centro urbano.

Nesta 2.ª edição estiveram presentes cerca de quatro dezenas de expositores (moda, decoração, turismo, bem-estar, gastronomia, vinhos e produtos artesanais) e na enorme tenda não faltou uma pequena zona dedicada à alimentação e aos vinhos da Bairrada, bem como uma área dedicada aos mais pequenos.

Na sexta-feira, durante o momento que assinalou a abertura do “Sai à Rua”, o edil anadiense, Jorge Sampaio, agradeceu aos comerciantes “que ajudaram a organizar este evento”, desejando que iniciativas como esta “tragam mais pessoas durante o ano todo para o comércio local”.

O autarca elogiou o trabalho da ACIB, destacando “o caminho longo” que a associação tem efetuado ao lado do Município de Anadia por forma a que as duas instituições “sejam sempre parceiras da nossa economia e do nosso comércio local”.

Ao JB, o edil anadiense confirmou que as ações e medidas que o município tem vindo a implementar para a promoção e dinamização do comércio local têm recebido “um feedback muito positivo por parte dos comerciantes”, já que estas ações “resultam de um diálogo permanente” com o setor.

“Este ano cumprimos a promessa feita no ano passado de trazer este evento para o centro da cidade”, destacou, revelando ainda que o Município continua empenhado em dinamizar a economia local: “um trabalho que vai continuar com a criação de uma divisão, na Câmara Municipal, ligada ao empreendedorismo e apoio ao comércio local”, vincou.

Na ocasião, Rui Reste, presidente da ACIB, fez notar que o comércio local “vive da capacidade que os comerciantes têm de atrair clientes”, concluindo que este tipo de evento é bem recebido pelo setor: “estão presentes de forma ativa, criativa e muito produtiva”, avançou, reconhecendo que todos “dão uma grande expressão ao evento”.

A forte participação do público e o entusiasmo dos comerciantes marcaram esta edição, que proporcionou um ambiente de proximidade, interação e descoberta.

O evento permitiu que os estabelecimentos locais mostrassem o melhor das suas propostas, reforçando a visibilidade do comércio local, criando oportunidades para captar novos clientes e fidelizar os habituais.

Fotos: JB e Facebook “Viver Anadia”