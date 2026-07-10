“Viver o Verão” traz cultura, desporto, tradição e animação a Vagos até setembro

O Município de Vagos apresentou o programa de animação de verão “Viver o Verão”, que reúne, até ao dia 6 de setembro, um conjunto diversificado de atividades culturais, desportivas, recreativas, ambientais e gastronómicas.

Com uma identidade renovada e uma programação distribuída por vários locais do concelho, a iniciativa pretende proporcionar experiências para todas as idades, promovendo a fruição dos espaços públicos, a valorização do património local e a dinamização das comunidades. Entre praias, espaços culturais, equipamentos museológicos, zonas naturais e freguesias do concelho, residentes e visitantes são convidados a descobrir e a viver Vagos durante todo o verão.

No mês de julho, em destaque encontra-se o Vagos Sensation Gourmet, que regressou ao Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, no passado fim de semana e que continua nos dias 10, 11 e 12 de julho, proporcionando uma experiência gastronómica única junto ao mar.

A programação deste mês integra ainda diversas iniciativas ligadas ao mar e à ria, que decorrerão junto ao Barco “Vencedor”, na Praia da Vagueira, como as oficinas “Remendar as Redes” (15 e 18 de julho, às 11h) e a experiência gastronómica “Xávega em Prova”, conduzida pelo sommelier Paulo Vale, no dia 31 de julho, com inscrições no Posto de turismo ou na Ticket Line.

Para os amantes da natureza e do património ambiental, destaque para a caminhada pela natureza “Vagos a Caminhar” (12 de julho, às 9h) ao longo dos PR3 e PR4, com inscrição online ou no Posto de Turismo, a inauguração da exposição “Biodiversidade Urbana de Vagos”, desenvolvida em parceria com a Fundação de Serralves (13 de julho, às 18h, no Parque Municipal da Quinta do Ega), e para as visitas guiadas “Temos Visitas!”, realizadas semanalmente, aos sábados, nos passadiços da Praia da Vagueira, com inscrição no Posto de Turismo.

O desporto e a atividade física também assumem um papel central nesta programação, através de iniciativas como “Mexe-te no Areal”, ao sábados e domingos, nas praias da Vagueira (16h30) e Areão (18h), as “Manhãs em Movimento”, aos domingos a partir do dia 19, às 9h30, no Jardim de S. Sebastião e às 10h30, no Largo Parracho Branco na Praia da Vagueira, o “Vagos em Ação”, a partir de 21 de julho, às segundas e quartas, pelas 19h30, no Jardim de S. Sebastião, a aula aberta “Basket no Largo By ADVagos”, no dia 25, a partir das 10h30, no Largo Parracho Branco, e o “Torneio de Futebol de Praia Allways Young” que decorrerá entre 26 de julho e 8 de agosto, no campo de jogos da Praia da Vagueira.

A música e os espetáculos ao ar livre marcarão igualmente presença em vários locais. Os concertos Revela-te! traz ao palco da Biblioteca de Praia, pelas 22h, os 5 Centavos (18 de julho) e os Tríade (25 de julho), enquanto o saxofonista Tiago Taborda protagoniza os Sons do Passadiço no dia 19 a partir das 17h30, nos passadiços da Praia da Vagueira. A programação musical inclui ainda o concerto da Banda Polk, no dia 29 de julho, pelas 22h, no Palco da Biblioteca de Praia.

O cinema ao ar livre regressa com propostas para diferentes públicos, incluindo a exibição de “Fackham Hall”, no jardim de S. Sebastião (18 de julho, às 21h30), e sessões de cinema português, distribuídas pelas várias freguesias do concelho, com a primeira sessão agendada para dia 25 de julho, às 21h30.

As tradições locais ganham especial destaque através do Festival do Moliceiro (26 de julho), das iniciativas “Sabores com Tradição”, dedicadas aos Moinhos de S. Romão e à Sardinha na Broa (25 de julho), e das visitas à Casa-Museu Gandaresa de Santo António de Vagos (dia 19), espaços que testemunham a riqueza cultural e etnográfica do território.

Para as crianças e famílias, o programa inclui o Dia dos Insufláveis (dia 19) no Largo Parracho Branco, as oficinas criativas, às terças, quintas e sábados e a hora do conto às segundas e quartas, na Biblioteca de Praia, as Noites na Quinta do Biskinho, no Museu do Brincar, às 21h00, nos dias 17 e 21 de julho, e o cinema infantil com “Hitpig – O Herói da Bicharada”, no dia 30, às 21h30, no espaço Museológico da Praia da Vagueira.

Paralelamente, decorrerão várias exposições temporárias, entre as quais “Um Mundo Colorido de Aranhas”, na Biblioteca Municipal João Grave, “Quinta do Biskinho”, no Museu do Brincar, e “Biodiversidade Urbana de Vagos”, no Parque Municipal Quinta do Ega. A partir de 18 de julho, o Largo Parracho Branco acolhe ainda uma Mostra de Artesanato e Feira do Livro e a Biblioteca de Praia, no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira.

Com uma programação abrangente e descentralizada, o Município de Vagos reforça a sua aposta na dinamização cultural e turística do concelho, proporcionando um verão cheio de experiências autênticas, momentos de lazer e oportunidades de descoberta para todas as gerações.