Luso prepara-se para verão intenso

O programa de animação “Luso Verão 2026”, que arrancou com o Meajazz, prolonga-se até setembro, para as Comemorações da Batalha do Bussaco, mas até lá vai reunir dezenas de iniciativas para viver na vila termal do concelho da Mealhada.

Entre julho e setembro, o programa “Luso Verão 2026” reúne dezenas de iniciativas que cruzam música, cultura, património, gastronomia, natureza, tradição e animação de rua, proporcionando experiências para todas as idades.

Depois do arranque em grande com o MeaJazz – Jazz, Blues & Wine Fest, que voltou a encher o Lago do Luso de música, ambiente e visitantes, a programação prolonga-se ao longo de todo o verão, culminando no final de setembro com as emblemáticas Comemorações da Batalha do Bussaco, um dos momentos mais marcantes da história do concelho.

Ao longo de três meses, o Luso transforma-se num verdadeiro palco ao ar livre. As visitas guiadas dão a conhecer a riqueza histórica e patrimonial da vila, as propostas de turismo literário convidam a descobrir novos olhares sobre o território, enquanto concertos, espetáculos de circo, folclore, samba, cinema ao ar livre, animação infantil, caminhadas, exposições e eventos culturais dão vida aos espaços mais emblemáticos da vila, como o Lago do Luso, a Alameda do Casino, a Fonte de São João e o Posto de Turismo Luso-Bussaco.

A programação – organizada pelo Município da Mealhada e em parceria com a Junta de Freguesia do Luso, Fundação Luso e Fundação Mata do Bussaco – integra ainda iniciativas já consolidadas, como a FAU – Feira de Artesanato Urbano, a Feira de Velharias, a Feira do Mel e do Pão, o Festival de Estátuas Vivas, o CineLuso, as festas populares da Venda Nova e de Nossa Senhora da Natividade, sem esquecer o Rally Legends, que voltará a colocar o Luso no mapa dos grandes eventos desportivos e turísticos nacionais.

Para Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada, com os pelouros da Cultura e Turismo, esta programação representa muito mais do que uma sucessão de eventos. “Queremos que quem procure o Luso encontre uma vila viva, dinâmica e acolhedora, onde a natureza, a cultura, a história e a identidade caminham lado a lado. Esta programação foi pensada para qualificar a oferta turística, valorizar o nosso património, dinamizar a economia e proporcionar experiências memoráveis aos turistas, visitantes mas também a quem aqui vive. O Luso tem todas as condições para continuar a afirmar-se como um destino turístico de excelência durante todo o ano, e o verão é, naturalmente, uma das melhores montras desse potencial”, destaca.

O programa aposta numa oferta diversificada e distribuída ao longo de três meses, incentivando visitantes e turistas a permanecer mais tempo no território e a descobrir a riqueza patrimonial, paisagística e cultural da vila termal. Para além de completar a excelência da oferta de saúde e bem-estar, reforça a atividade económica local, envolvendo diversos parceiros, públicos e privados, na construção de uma programação que alia tradição e inovação.

Com dezenas de iniciativas previstas até ao final de setembro, o “Luso Verão 2026” convida residentes e visitantes a viver um verão repleto de cultura, lazer e experiências autênticas, culminando com as históricas recriações das Comemorações da Batalha do Bussaco, que todos os anos transportam o público para um dos episódios mais relevantes da História de Portugal.