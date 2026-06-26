Ciclismo: Mealhada recebe partida da 6.ª edição da Volta a Portugal Feminina

Na edição de 2026 da Volta a Portugal Feminina participam 23 equipas, das quais 18 estrangeiras, representando 10 nacionalidades. No total, estarão em prova cerca de 130 atletas, naquela que é uma das mais internacionais edições de sempre.



A Mealhada integra, este ano, o percurso da 6.ª Volta a Portugal Feminina em Bicicleta, acolhendo a partida da 4.ª etapa da competição, no próximo dia 4 de julho. Considerada uma das etapas mais exigentes da prova, a ligação entre a Mealhada e Águeda terá uma extensão de 109,1 quilómetros e inclui um prémio de montanha no Luso, prometendo desempenhar um papel decisivo nas contas da classificação geral.

A apresentação oficial da competição decorreu ontem, dia 25, na Câmara de Coimbra, reunindo entidades organizadoras, autarquias parceiras e representantes do ciclismo nacional.

A edição de 2026 da Volta a Portugal Feminina confirma o crescimento sustentado da competição, contando com a participação de 23 equipas, das quais 18 estrangeiras, representando 10 nacionalidades. No total, estarão em prova cerca de 130 atletas, naquela que é uma das mais internacionais edições de sempre.

Depois da partida na Mealhada, o pelotão seguirá em direção a Águeda, atravessando também os concelhos de Cantanhede e Anadia. O percurso colocará à prova a resistência das ciclistas, com especial destaque para a passagem pelo centro do Luso, onde estará instalado um prémio de montanha que poderá fazer diferenças importantes entre as principais candidatas à vitória final.

Ricardo Santos, vereador do Desporto da Câmara da Mealhada esteve na apresentação do evento e salientou que “a presença da Volta a Portugal Feminina na Mealhada representa o reconhecimento da capacidade do nosso concelho para acolher grandes eventos desportivos. É uma prova de excelência, que promove os valores do desporto, valoriza o ciclismo feminino e projeta a Mealhada e os seus principais ativos turísticos para um público cada vez mais vasto”.

Na apresentação do evento, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, destacou a evolução da competição ao longo dos últimos anos, sublinhando que “a Volta a Portugal Feminina fez um caminho muito rápido por mérito próprio, afirmando-se como um evento de referência, apesar de contar apenas cinco edições realizadas”.

António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, refere que a passagem da Volta Feminina na Mealhada “representa muito mais do que um momento competitivo”, sendo “o reconhecimento de um concelho que acredita no desporto como fator de desenvolvimento, de inclusão e de promoção da qualidade de vida”. “Ao longo das últimas décadas, acolhemos importantes provas nacionais, assistimos ao crescimento de competições de referência, como a Volta à Bairrada, e vimos atletas como o nosso Herculano Oliveira levar o nome da Mealhada além-fronteiras.”, lembra o autarca.