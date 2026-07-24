Rui Oliveira estreia-se na Volta: “Ganhar uma etapa seria cumprir um sonho”

Fotografia: Rodrigo Rodrigues / FPC (Arquivo dos Campeonatos Nacionais 2026)

O ciclista profissional português Rui Oliveira, campeão olímpico de Madison e que iniciou o seu desenvolvimento de elite nas categorias jovens do Clube de Ciclismo da Bairrada (atual Blackjack – Bairrada Cycling Team) prepara-se para correr pela primeira vez a Volta a Portugal, prova que cresceu a seguir em família e onde quer deixar marca com a UAE Team Emirates-XRG.

Rui Oliveira vai correr pela primeira vez a Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa. Campeão olímpico de Madison em Paris 2024, ao lado de Iúri Leitão, o ciclista português da UAE Team Emirates-XRG será uma das figuras de maior destaque da 87.ª edição da prova, que assinala um novo ciclo competitivo e organizativo da maior corrida do calendário nacional.

Natural de Vila Nova de Gaia, Rui Oliveira chega à Volta com uma ligação especial à corrida. Antes de a viver como corredor, viveu-a como adepto, como familiar e como testemunha próxima do percurso do irmão Hélder Oliveira, que competiu durante vários anos no pelotão português e disputou dez edições da Volta a Portugal.

“É uma corrida muito especial. Se calhar, uma das razões por que sou ciclista e gosto tanto de ciclismo é precisamente porque via a Volta a Portugal desde pequeno. O meu irmão correu a Volta a Portugal entre 2005 e 2015, foram dez anos. Desde pequeno que o seguia na Volta e, claro, isso cria sempre um carinho especial. Vi aquilo que ele passava, sentia também o apoio da família e era uma motivação muito grande estar com toda a gente que gostava dele”, começa por revelar.

Agora, depois de ter saído de Portugal ainda como sub-23, primeiro para a Hagens Berman Axeon e depois para a UAE Team Emirates, onde cumpre a oitava temporada, Rui Oliveira prepara-se para estrear-se na prova que marcou a sua infância.

“A Volta a Portugal tem um público incrível e acho que o ambiente não é equiparável a muita coisa. Esse é também o feedback que tenho de todos os ciclistas que já correram a Volta a Portugal. Para mim, poder agora correr a Volta numa fase da minha carreira em que estou bem, na equipa onde quero estar, e poder trazer a minha equipa comigo à Volta a Portugal, é muito especial”, destaca.

“O meu principal objetivo é tentar ganhar uma etapa”

A estreia de Rui Oliveira na Volta a Portugal não será apenas simbólica. O ciclista português chega com ambição desportiva e com um objetivo muito claro. “O meu principal objetivo é tentar ganhar uma etapa. É isso que tenho programado na minha cabeça. Acho que seria muito importante para mim, tanto em termos desportivos como pessoais. Teria um significado especial conseguir uma vitória na Volta a Portugal, porque o meu irmão andou muitos anos a tentar consegui-la e não foi possível”, assume.

“Tenho também muitos amigos que tinham esse sonho. Vou tentar cumprir esse sonho por mim, mas também por todas as pessoas que o tentaram e por todos aqueles que gostam de mim. Será muito especial tê-los em algumas chegadas e, se puder ganhar, acho que vou deixar muitas pessoas contentes”, acrescenta.

A 87.ª Volta a Portugal apresenta um percurso renovado, com várias novidades desportivas e simbólicas. Uma delas será o desfecho da prova, com a derradeira etapa a ligar a Maia ao Porto e a terminar na Avenida dos Aliados, depois de um circuito final entre o Porto e Vila Nova de Gaia, cidade natal de Rui Oliveira.

“Já estive a ver um pouco as etapas. Obviamente, conheço praticamente todas as etapas do norte. Também conheço vários locais e chegadas das outras etapas e sei mais ou menos aquilo que posso esperar. A última etapa tem um carinho especial porque passa praticamente ao lado da minha casa, passa em Vila Nova de Gaia, passa no Porto, na minha cidade, na cidade que amo.”

“Acho que vai ser um espetáculo muito bonito nesse dia, tanto para quem estiver na estrada como para quem estiver a ver em casa, porque as imagens do Porto são lindíssimas. É um sonho. É arrepiante pensar que vamos acabar na Avenida dos Aliados, passar lá duas vezes, num domingo, em período de férias. Sei que vou ter lá muitos amigos e muita família. Quero dar o melhor de mim e, se conseguisse ganhar nesse dia, acho que seria o cumprir de um sonho.”

Entre amigos, o sonho de correr com Ivo e o novo rumo da Volta

A presença na Volta a Portugal será também uma oportunidade rara para Rui Oliveira partilhar o pelotão com vários ciclistas portugueses com quem mantém uma relação próxima, entre ex-colegas de formação, amigos e companheiros de treino quando está em Portugal.

“Tenho muita gente que me é querida e que sei que quer o meu bem. Sei que ficam genuinamente felizes por eu estar na partida da Volta a Portugal. E poder, em alguns momentos, tirar um sorriso ou uma palavra a essas pessoas é sempre especial. Se calhar muitas pessoas não entendem, mas eu passo o ano todo a falar outra língua no meio do pelotão. Há poucas corridas em que aparece um ciclista português. É por isso que adoro correr a Volta ao Algarve. Acho que vai ser muito especial ter essas pessoas presentes, correr com elas e disputar a corrida com elas. Vou ter muito orgulho nisso.”

Rui Oliveira é, para já, o nome português confirmado na UAE Team Emirates-XRG para a Volta a Portugal. Mas o ciclista não esconde que gostaria, um dia, de disputar a prova ao lado do irmão gémeo, Ivo Oliveira, também ele uma das grandes figuras do ciclismo português e colega de equipa na formação dos Emirados.

“Há muitas corridas que gostaria de disputar ao lado dele. Já tive oportunidade de fazer uma Volta a Espanha com ele, Campeonatos do Mundo de Madison, Campeonatos do Mundo de Estrada, muita coisa. Um sonho, obviamente, seria também fazer os Jogos Olímpicos juntos.”

“Quanto à Volta a Portugal, claro que gostava que um dia ele também tivesse esta oportunidade que eu vou ter. E quem sabe, juntos. Sente-se que a Volta está a tomar um novo rumo e acho que esse rumo agrada a muita gente. É um bom rumo para o ciclismo nacional e para o ciclismo internacional. Acho que tem tudo para, nos próximos anos, conseguirmos trazer novamente a nossa equipa e mais atletas portugueses.”

“A prova está revolucionada. Vai ser um grande espetáculo”

Para os adeptos que vão acompanhar a Volta na estrada, na televisão através da RTP, e nas plataformas digitais, na RTP Play e na HBO Max, Rui Oliveira deixa uma mensagem simples: “Desfrutem do ciclismo!”.

“Acho que este ano, mais do que nunca, a prova está revolucionada num sentido positivo. Temos muitos atletas portugueses e equipas portuguesas muito fortes. Não é por virem mais equipas estrangeiras que isso estraga ou abafa o ciclismo nacional, porque o ciclismo português tem muito valor.”

“Vai ser um bom equilíbrio e as pessoas podem esperar um grande espetáculo na televisão. Vamos passar por terras lindíssimas, por algumas das principais cidades de Portugal. Vamos ao Algarve, ao Alentejo, ao Douro, ao Gerês, acho que a corrida está muito bem distribuída. Vamos também a pontos principais como a Senhora da Graça e a Torre, que são míticos. Se as pessoas puderem aparecer na estrada, que apareçam. Se não puderem, que desfrutem pela televisão, porque acho que vai ser um grande espetáculo.”

A 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa vai para a estrada entre 5 e 16 de agosto, num percurso com 1.388 quilómetros, que começa com um prólogo em Lisboa e termina na Avenida dos Aliados, no Porto. Ao longo de 12 dias, a corrida atravessará 71 municípios, contará com um contrarrelógio individual, uma passagem por Espanha e duas chegadas míticas em altitude, na Torre e no Alto da Senhora da Graça.

Na sexta etapa, no dia 10 de agosto, haverá um contrarrelógio de 17 quilómetros, com partida em Anadia e chegada a Águeda.

Federação Portuguesa de Ciclismo