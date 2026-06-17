Anadia recebe BTT internacional

Prova vai decorrer no circuito de 3,6 quilómetros da pista de XCO de Tamengos.

Anadia será palco de uma nova prova internacional de cross-country olímpico (XCO) no próximo fim de semana, que inclui também os Campeonatos Nacionais de Masters.

O Anadia International XCO, prova de classe C2, vai decorrer no circuito de 3,6 quilómetros da pista de XCO de Tamengos, no Centro de Alto Rendimento de Anadia, caracterizado por um traçado sinuoso em terra batida, com vários desníveis e uma combinação exigente de subidas inclinadas, zonas técnicas e obstáculos naturais e artificiais, incluindo pedras, troncos, raízes e pontes.

O programa distribui-se ao longo de dois dias, com treinos oficiais e reconhecimento do percurso no sábado, estando as corridas agendadas para domingo. A competição inclui provas para sub-17 masculinos e femininos, sub-19, elites e categorias de masters, com destaque para a prova de elite masculina, marcada para o período da tarde.

A competição surge associada a um estágio promovido pela União Europeia de Ciclismo (UEC), no âmbito do Centro Satélite do Centro Mundial de Ciclismo, que decorre ao longo da semana no CAR de Anadia e reúne 12 atletas sub-17, masculinos e femininos, provenientes de seis países – Letónia, Grécia, Roménia, Croácia, Turquia e Portugal.

As inscrições para a prova encontram-se abertas até ao final desta quarta-feira, no portal de inscrições da Federação Portuguesa de Ciclismo, contando já com mais de uma centena de atletas inscritos.