Alexis Guerin volta a vencer o GP Anicolor

O francês da Anicolor/Campicarn venceu o GP Anicolor pelo segundo ano consecutivo. O Grande Prémio disputou-se entre 1 e 3 de maio.

O francês Alexis Guérin, da Anicolor/Campicarn, garantiu, pelo segundo ano consecutivo, a conquista do Grande Prémio Anicolor, depois de ter surpreendido ao integrar a fuga do dia, acabando mesmo por vencer, no domingo, a derradeira etapa da prova, em Águeda. O 10.º GP Anicolor disputou-se entre 1 e 3 de maio, mantendo o formato de três etapas em linha, apesar da sua subida ao calendário internacional da UCI (categoria 2.1).

A primeira etapa partiu de Porto de Mós e proporcionou uma jornada longa e animada. Formou-se uma fuga logo ao quilómetro 7, composta por um sexteto que resistiu até cerca de 45km da meta. Ainda assim, o pelotão acabou por chegar compacto à linha de meta, junto à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, onde a decisão se fez ao sprint. O bombarralense Tiago Antunes (Efapel Cycling) foi o mais forte ao fim de 177,8km, naquela que foi a etapa mais longa da edição, conquistando a primeira camisola amarela da prova.

A 2.ª etapa partiu da sede da Anicolor – Sistemas de Alumínio, naming sponsor da corrida organizada pelo SC Fermentelos. Foi um dia marcado pela chuva e por um pelotão nervoso, com várias movimentações ao longo do percurso. Já com o regresso do sol, formou-se a fuga do dia ao quilómetro 79, composta por sete atletas que se mantiveram juntos durante cerca de 30 quilómetros. Com a fuga anulada, voltou a registar-se chegada ao sprint, desta vez junto ao Mercado da Praia da Costa Nova, em Ílhavo. O campeão olímpico Iúri Leitão (Caja Rural – Seguros RGA) venceu a tirada de 169,5km. Tiago Antunes terminou com o mesmo tempo, mantendo a camisola amarela e deixando tudo em aberto para a derradeira etapa.

A derradeira etapa, a “Rainha”, ligou Mortágua a Águeda num percurso de 170,5km particularmente exigente, com seis prémios de montanha (dois de terceira, dois de segunda e dois de primeira categoria). Tiago Antunes partiu de amarelo, com 4 e 5 segundos de vantagem sobre os principais adversários e cerca de 10 segundos sobre outros tantos, onde estava Alexis Guerin, que acabaria por vencer a etapa e conquistar também a classificação geral da prova.

A dureza do percurso e as condições meteorológicas reduziram o pelotão ao longo do dia: dos cerca de 90 corredores que iniciaram a etapa em Mortágua, apenas 57 chegaram à meta na Avenida 25 de Abril, em Águeda. A cerca de 100 quilómetros do final, Alexis Guerin lançou o ataque decisivo, isolando-se e não sendo mais alcançado. Inicialmente contou com a companhia de José Fernandes (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) e, mais tarde, de Javier Ernesto Jamaica (Nu Colombia). Com o pelotão reduzido, a Efapel Cycling ainda tentou recuperar uma diferença que chegou aos quatro minutos, mas a aproximação só aconteceu já na fase final, quando era tarde para inverter o rumo da corrida. A decisão ficou entre os fugitivos, com Alexis Guerin a repetir o triunfo do ano anterior, vencendo a etapa e garantindo a vitória final no 10.º GP Anicolor.

Na classificação geral, Alexis Guerin terminou com 18 segundos de vantagem sobre Jamaica e 1m33s sobre Tiago Antunes.

Nas restantes classificações, Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi) venceu a classificação por pontos, Javier Ernesto Jamaica (Nu Colombia) triunfou na montanha, Miguel Salgueiro (Team Tavira-Crédito Agrícola) destacou-se nas metas volantes e nos sprints, e Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista) venceu na juventude.

Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) também liderou a classificação combinada, enquanto a Anicolor / Campicarn venceu por equipas.

Inês Calvo