Prova de Abertura – Região de Aveiro adiada para 14 de março

A prova, que passava por Águeda, estava prevista para o próximo sábado, dia 7 de fevereiro.

A Prova de Abertura – Região de Aveiro, inicialmente prevista para sábado, 7 de fevereiro, foi adiada na sequência de uma decisão conjunta, tomada durante uma reunião, realizada na tarde de ontem, quarta-feira, entre a Federação Portuguesa de Ciclismo, as forças de segurança, a Proteção Civil, os presidentes das Câmaras Municipais de Ílhavo e Ovar e representantes da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

A decisão resulta do agravamento das condições climatéricas previstas, bem como do facto de algumas das vias do percurso não reunirem, neste momento, as condições de segurança necessárias para a passagem dos ciclistas. O atual estado de calamidade recomenda um cenário de prudência máxima, exigindo a total disponibilidade dos meios de socorro, de forma a evitar constrangimentos ou bloqueios à circulação de veículos de emergência.

Neste contexto, e com o objetivo de salvaguardar a segurança de corredores, equipas, organização, fornecedores e público, foi consensualmente decidido adiar a prova para o dia 14 de março (sábado), mantendo-se o formato inicialmente previsto.

A Federação Portuguesa de Ciclismo agradece a compreensão de todos e expressa a sua solidariedade institucional com as entidades e comunidades afetadas, reiterando a importância da cooperação e da responsabilidade coletiva num contexto de risco acrescido.