Volta ao Concelho de Cantanhede reúne 131 atletas de 21 equipa

É já este domingo, dia 15 de março, que decorre a 8.ª Volta ao Concelho de Cantanhede, competição destinada ao escalão de cadetes (sub-17) e que já se tornou uma das mais importantes do calendário velocipédico nacional da categoria.

A prova foi apresentada ontem, dia 12 de março, no salão nobre dos Paços do Concelho, pelo vereador Adérito Machado e por Arménio Alves, presidente da Associação Desportiva Cantanhede Cycling, a quem cabe a operacionalização do evento.

Adérito Machado não tem dúvidas de que a Volta ao Concelho de Cantanhede “já é, por direito próprio, uma referência do ciclismo de formação no plano nacional”. Exemplo disso é a Cantanhede Cycling que tem atualmente dois jovens atletas a participar em estágios e nos projetos de seleção nacional da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Ainda de acordo com o vereador responsável pelo pelouro do Desporto, “o ciclismo é uma modalidade com história no concelho de Cantanhede, desempenha um papel importante no desenvolvimento do território e induz hábitos de vida saudáveis”, pelo que se “justifica plenamente” o apoio do Município a esta prova.

Presentes na sessão estiveram ainda Sandra Silva, presidente da Associação de Ciclismo da Beira Litoral (ACBL), e Telmo Pinão, representante da Federação Portuguesa de Ciclismo, ex-ciclista paralímpico e atual selecionador nacional de Paraciclismo, que deixaram rasgados elogios a uma prova que já é uma referência incontornável a nível do ciclismo de formação.

Ao intervir na sessão, Arménio Alves aproveitou a ocasião para lançar um desafio às instituições presentes de “tornar, já em 2027, a Volta ao Concelho de Cantanhede numa prova a realizar em duas etapas”.

Recorde-se que a 8.ª Volta ao Concelho de Cantanhede terá uma extensão de 80 km e conta com a participação de 131 atletas em representação de 21 equipas – duas das quais espanholas.

A partida será dada às 14h30, na freguesia de Cordinhã, estando a meta instalada na Tocha, com chegada prevista dos ciclistas para as 16h40.

As metas volantes estarão instaladas em Cantanhede (km 33,6), Febres (km 49,1) e Cadima (km 70,1), enquanto as contagens de montanha estão situadas em Espinheiro (km 11,3) e Pena (km 25).