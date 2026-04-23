Grande Prémio Anicolor posicionado ao mesmo nível da Volta a Portugal

A prova de ciclismo, que vai já na 10.ª edição, foi este ano elevada pela primeira vez ao nível internacional 2.1 da UCI. O GP Anicolor realiza-se de 1 a 3 de maio e passa pelos concelhos de Porto de Mós, Oliveira do Bairro, Águeda e Ílhavo.

Está, oficialmente, apresentada a 10.ª edição Grande Prémio Anicolor, prova de ciclismo de estrada organizada pelo Sporting Clube de Fermentelos, pela primeira vez elevada ao nível internacional 2.1 da União Ciclista Internacional (UCI). Trata-se da confirmação da evolução de uma prova que, apesar de manter os três dias das edições anteriores (1, 2 e 3 de maio), sobe de categoria e vê reconhecido o seu crescimento e a sua evolução em termos organizativos. O Grande Prémio Anicolor está, agora, posicionado ao mesmo nível da Volta a Portugal, algo que poderá permitir um maior destaque no calendário da UCI e, desta forma, atrair, num futuro próximo, equipas ainda mais fortes que permitam aumentar a sua visibilidade mediática.

Este ano, a prova voltará a passar pelos municípios de Águeda, Oliveira do Bairro, Ílhavo e Porto de Mós, mantendo o formato de três etapas em linha. Estarão em disputa 8 camisolas de líder, reforçando a crescente importância da competição no calendário nacional.

“Estamos catapultados para um nível de responsabilidade bastante elevado. Esperamos poder contribuir para o engrandecimento do ciclismo em Portugal”, afirmou Fernando Sampaio, presidente do SC Fermentelos e administrador geral da Anicolor. O objetivo passa por conseguir um pelotão cada vez mais competitivo, com a presença de equipas Continentais e ProTeams e tornar o Grande Prémio Anicolor numa referência do ciclismo nacional.

“É um orgulho estarmos aqui. Tudo começou quase como uma brincadeira, mas é incrível como em 10 anos chegamos a este nível e termos, hoje, uma prova ao nível da Volta a Portugal”, referiu Edson Santos, vereador do desporto da autarquia aguedense.

Jorge Pato, vice-presidente do Município de Oliveira do Bairro salientou a importância de a Anicolor ser uma das principais empresas empregadoras da zona e a forma como se dedica a fomentar o desporto no concelho.

José Gabriel, Chefe de gabinete do Presidente Câmara de Ílhavo também reforçou o orgulho de Ílhavo ser parceiro num evento desta dimensão, agradecendo a todos os intervenientes.Já Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, encerrou a cerimónia de apresentação do evento com grandes elogios à capacidade do SC Fermentelos em organizar a prova. “Nota-se que há uma vontade de, ano após ano, fazer mais. Com este crescimento, vamos ter uma evolução no pelotão. A internacionalização é o caminho”, defendeu.

Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientou toda uma indústria formatada para ciclismo, “não há município que patrocine tantas provas de ciclismo”, afirmou. Destacou ainda a criação de laços de amizades entre pessoas e municípios, referindo-se à partida da prova em Porto de Mós, este ano.

Etapas de 1 a 3 de maio

Quanto ao Grande Prémio propriamente dito, começa no dia 1 de maio, com uma etapa que liga Porto de Mós a Oliveira do Bairro, numa distância de 177.9km. Prossegue com um segundo dia (2 de maio) de 169km, com início nas instalações da Anicolor, na Zona Industrial de Oiã e meta instalada na Costa Nova. Termina no dia 3 de maio, domingo, com a derradeira etapa, entre Mortágua e Águeda, num total de 170.5km. A prova vai ter acompanhamento televisivo em direto n’A Bola TV.

Esta edição 2026 do Grande Prémio Anicolor conta com a participação de 18 equipas profissionais, oriundas de oito países. Além das equipas nacionais – Anicolor-Campicarn, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Credibom-LA Alumínios-Marcos Car, Efapel Cycling, Feira dos Sofás-Boavista, Feirense-Beeceler, Gi Group Holding-Simoldes-UDO, Óbidos Cycling Team, Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua e Team Tavira-Crédito Agrícola, vêm a Portugal duas equipas de Espanha – Caja Rural-Seguros RGA, Euskatel Euskadi – e ainda a China Anta-Mentech Cycling Team (China), CLN Kosova (Kosovo), Lokomotiv Manas (Quiguistão), Mentorise Teem CCN (Roménia), Meridian de La UZ (EUA) e Nu (Colômbia).

Pedro Neves