Futebol: Diogo Resende está de regresso ao comando técnico do SC Fermentelos

Diogo Resende, de 30 anos, é o terceiro treinador do SC Fermentelos nesta temporada, clube onde já trabalhou como treinador-adjunto entre 2021 e 2022, sendo o treinador principal na época seguinte.

A passagem de Diogo Ferreira pelo comando técnico do SC Fermentelos chegou rapidamente ao fim. O treinador de 34 anos, que esta temporada tinha assumido a equipa após a saída de Hugo Oliveira, deixa o cargo ao fim de apenas cinco encontros no banco dos Leões da Pateira.

Neste curto período, a equipa fermentelense somou quatro derrotas e apenas uma vitória, registo que terá motivado nova mudança no comando técnico do clube.

Perante este cenário, a direção liderada por Fernando Sampaio decidiu apostar no regresso de Diogo Resende. O técnico já conhece bem a realidade do clube, onde trabalhou como treinador-adjunto entre 2021 e 2022 e assumiu depois o cargo de treinador principal na época 2022/23. Nessa temporada, orientou a equipa em 15, nos quais conseguiu quatro vitórias.

O percurso de Diogo Resende no futebol começou em 2020, como adjunto no Alvarenga, seguiu-se a passagem pelo Fermentelos e posteriormente pelo Alba. Mais recentemente, estreou-se como treinador principal ao serviço do Bustos na época 2024/25, transferindo-se depois para a Juve Force, onde permaneceu entre 2024 e 2025.

Natural de Aveiro e com apenas 30 anos, Diogo Resende torna-se assim o terceiro treinador do Fermentelos nesta temporada. O regresso ao Campo Constantino Marques Duarte acontecerá já no próximo domingo, na partida frente ao São Roque, relativa à 26.ª jornada do Campeonato SABSEG.

Pedro Neves