Samel recebe o Jogo das Estrelas

O bairradino Toni, ex-jogador do Anadia Futebol Clube, será, entre muitos outros, uma das grandes atrações da tarde/noite.

O Núcleo de Veteranos da Bairrada com o apoio do Centro Cultural e Recreativo do Outeiro de Baixo, Club de Ancas e o Grupo de Amigos da Pedralva, vai realizar, no dia 21 de março, o “Jogo das Estrelas” e a apresentação da “Memória Desportiva Anadiense Passado e Presente”.

Esta é a segunda apresentação deste projeto que tem como foco principal ter um museu para conservação de toda a história desportiva anadiense ao longo de gerações. “O concelho de Anadia tem uma enorme riqueza desportiva e não queremos que desapareça”, dá conta a organização.

O evento tem início às 9h com um convívio de atletas de trail e atletismo na sede da ADABEM em Mogofores, com entrevistas e um pequeno treino.

Às 11h30, nas instalações do Núcleo de Veteranos da Bairrada, situado na antiga Escola Primária de Samel, está marcada a abertura oficial da apresentação da “Memória Desportiva Anadiense Passado e Presente” e, às 15h, no Campo Marcos de Vasconcelos, onde antigamente o Futebol Clube de Samel disputava os seus jogos, realiza-se o tão esperado “Jogo das Estrelas” com a presença de vários ex-jogadores. Às 19h haverá um jantar e às 21h, outro ponto alto com a cerimónia de reconhecimento de várias pessoas ligadas ao desporto anadiense, tudo a ter lugar na sede do Núcleo de Veteranos da Bairrada.

O bairradino Toni, ex-jogador do Anadia Futebol Clube, será, entre muitos outros, uma das grandes atrações da tarde/noite.