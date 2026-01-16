Preço dos bilhetes gera discórdia entre Anadia e Salgueiros

O encontro entre Anadia e Salgueiros, marcado para este sábado, está envolto em polémica devido ao valor dos bilhetes destinados aos adeptos visitantes, originando uma troca de comunicados e acusações entre as duas SAD’s. O SC Salgueiros manifestou publicamente o seu desagrado pelo preço de 10 euros fixado pelo Anadia FC para os adeptos visitantes, que terão acesso a uma bancada descoberta. O clube portuense diz ter sido surpreendido pela decisão, lembrando que, na primeira volta, praticou um preço de 7 euros para os apoiantes do Anadia. No referido comunicado, o Salgueiros considera que esta medida prejudica o espírito competitivo e os espectadores, acrescentando que os seus adeptos, conhecidos pela sua união, saberão reagir de forma adequada à situação.

A resposta do Anadia FC SAD não tardou. O clube esclareceu que o valor dos bilhetes e as condições definidas para o jogo assentam exclusivamente em critérios de segurança, dignidade institucional e normalidade competitiva. Segundo o emblema bairradino, a decisão está relacionada com episódios considerados graves ocorridos no encontro da primeira volta, incluindo alegadas situações de intimidação, agressões e a necessidade de intervenção policial.

No mesmo comunicado, o Anadia garante que mantém, ao longo da época, uma política de hospitalidade e respeito por todos os clubes, independentemente da sua dimensão, mas frisa que essa postura depende do comportamento institucional demonstrado. O clube acrescenta ainda que existiram outros incumprimentos regulamentares e institucionais nesse jogo anterior, que optou por não divulgar, reforçando que as medidas agora adotadas são legais, foram comunicadas dentro dos prazos e têm como objetivo assegurar a tranquilidade do espetáculo.

O jogo referente à 15.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal realiza-se às 15 horas, no Estádio Municipal Eng.º Henriques Sílvio Henriques Cerveira, em Anadia. A equipa da casa entra em campo no penúltimo lugar, com 14 pontos, enquanto o Salgueiros ocupa a terceira posição, com 23.

Pedro Neves