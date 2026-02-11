Futebol de formação: Anadia FC cancela Torneio Trevo de Carnaval

O torneio estava agendado para o próximo fim de semana.

O Anadia Futebol Clube anunciou ontem, em comunicado, o cancelamento do Torneio Trevo de Carnaval, destinado aos escalões de Traquinas e Benjamins e que estava agendado para os dias 14 e 15 de fevereiro.

A decisão foi comunicada pela Direção do clube, em articulação com a Coordenação do Futebol de Formação, tendo como principal preocupação o bem-estar dos atletas e de todos os participantes. De acordo com o comunicado emitido, as condições meteorológicas adversas que têm afetado o país, bem como as previsões para o próximo fim de semana, levaram o clube a considerar que a realização do torneio representaria um risco. Nesse sentido, o Anadia considera que insistir na sua realização seria “uma tremenda irresponsabilidade”.

Apesar de reconhecer o esforço, planeamento e trabalho desenvolvidos ao longo dos últimos meses para a organização do evento, a Direção sublinha que esta foi a decisão mais acertada face ao contexto atual.

O clube bairradino lamenta o cancelamento e pede desculpa a todos os envolvidos, agradecendo a compreensão, deixando ainda a garantia de que este será “apenas um até já”.

Pedro Neves