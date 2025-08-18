Anadia FC apresenta mais três reforços

Os três novos reforços deverão estar aptos a estrearem-se no próximo domingo, em Anadia, frente ao Resende, num jogo agendado para as 17h.

O Anadia, já depois de ter realizado os dois primeiros jogos no campeonato – empate sem golos, em casa com o Beira-Mar, e derrota tangencial (1-0) no Salgueiros, assegurou a contratação de mais três novos jogadores: Tiago Matos, Marcos Paulo e Floriss Djave.

Tiago Matos, ex. Fabril, tanto pode jogar como defesa ou médio; Marcos Paulo é um avançado brasileiro que vem do Maricá e, finalmente, Floriss Djave é um extremo geórgio, proveniente do Ibéria, do seu país de origem.

Os três novos jogadores do Anadia deverão estar aptos a estrearem-se no próximo domingo, em Anadia, frente ao Resende, num jogo agendado para as 17h.

